Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen: Pääministeri Sipilä. Saako hallituksen ministeri puhua mitä huvittaa?

Filatov: Digivaje kurottava umpeen 5.8.2018 16:27 | Tiedote

Suomen on varmistettava jokaisen kansalaisen digiosaaminen. It-taidot ovat nyky-Suomessa yhtä tärkeitä perustaitoja kuin luku- ja kirjoitustaito muinoin, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toteaa. Hän piti juhlapuheen Hakkapeliitta-tapahtuman 40-vuotisjuhlassa Tammelassa sunnuntaina. - Kun diginatiivit uudistavat Suomea ja kehittävät palveluitamme, on muistettava, että kaikki eivät ole saaneet ”bittivirtaa geeniperintönä”. - Miljoona suomalaista on varustettu vajain digitaidoin. Esimerkiksi ikäihmisten ja pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon ihmisiä, joiden tietotekniset taidot ovat olemattomia. Silti palvelut siirtyvät verkkoon vauhdilla. - Digipalvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, ne säästävät resursseja ja tuovat tehokkuutta. Jos palvelun tarvitsijan digitaidot eivät riitä, hyöty kääntyy haitaksi. On muistettava, että kasvokkaista palvelua tarvitaan yhä osalle ihmisiä. Filatov muistuttaa, että jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu nyt esillä olevassa muodossa on tode