Eduskuntapuolueiden naisjärjestöt: Naisten aliedustus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa loputtava – 50/50 edustus ministeri- ja valiokuntapaikkoihin

Suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt vaativat, että puolueiden on nostettava naisia näkyvimmille paikoille ja hyödynnettävä paremmin naisten osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa. Myös valiokuntapaikat ja niiden puheenjohtajuudet on jaettava tasa-arvoisesti kaikkien sukupuolten edustajien kesken. Lisäksi naisjärjestöt vaativat että uuden hallituksen ministerinsalkuista puolet tulee antaa naisille ja lisäksi Suomen EU-komissaariksi on esitettävä naista ja miestä.

Suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt vaativat tasa-arvon nostamista turvallisuuspolitiikan keskiöön. Turvallisuuspolitiikka on enemmän kuin sen sotilaallinen osa-alue, sillä on myös sosiaalinen ja inhimillinen ulottuvuus. Parasta demokratian edistämistä on konfliktien ennaltaehkäisy ja perusoikeuksien turvaaminen, naistoimijat muistuttavat. Hyvinvoivien yhteiskuntien edellytys on, että kaikkien sukupuolten edustajien äänet kuuluvat turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvässä päätöksenteossa. Naisten ääni on saatava kuuluviin kaikilla vaikuttamisen tasoilla: - Puolueiden on nostettava naisia näkyvimmille paikoille ja hyödynnettävä paremmin naisten osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa - Valiokuntapaikat ja niiden puheenjohtajuudet on jaettava tasa-arvoisesti kaikkien sukupuolten edustajien kesken - Sukupuolittuneiden rakenteiden haastamiseksi uuden hallituksen ministereistä puolet on oltava naisia, lisäksi Suomen EU-komissaariksi on esitettävä naista ja miestä. Eduskuntapuolueiden naisjärjestöt jakavat näkemyksen siitä, että globaaleista turvallisuusuhkista polttavin tällä hetkellä on ilmastonmuutos. Naisjärjestöt edellyttävät, että myös ilmastonmuutos tunnistetaan todellisena globaalina turvallisuusuhkana, jonka pysäyttämisessä ei onnistuta ilman naisia. Rauhaa edistetään monipuolueyhteistyöllä sopien, ei sotien. Kehityspolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteyden turvaaminen on oleellinen osa kestävää ja eettistä päätöksentekoa. Näin ollen kehitysyhteistyön rahoitus ja jatkuvuus on turvattava, ja naisten asema pidettävä Suomen toiminnan painopisteenä jatkossakin. Naisjärjestöjen edustajat laativat yhteisen lausunnon Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry:n fasilitoiman Demokratia-akatemian aikana. Merja-Hannele Vuohelainen, Demarinaiset Annika Ojala, Vihreät Naiset Jutta Wirén, Kokoomusnaiset Arja Tauria-Huttunen, Vasemmistonaiset Pilvi Hyttinen, Keskustanaiset Jaana Haikarainen, Perussuomalaiset Naiset Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet Tiina Tuomela, KD Naiset Marja Nousiainen, Siniset Naiset

