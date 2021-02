EEE Innovations Oy vie älykkään autoilun miljardimarkkinoille

EEE Innovations Oy on suomalainen teknologiayritys, joka toimittaa järjestelmiä automaattiseen liukkaudentunnistukseen ja aikataulutetun liikenteen ajon opastamiseen. Yhtiön kehittämän tuoteportfolion laajentumisen ansiosta kiinnostus yritykseen on lisääntynyt, ja seuraavaksi tähdätään Pohjoismaihin ja Eurooppaan. EEE:n asiakkaita ovat muun muassa Neste, Ilmatieteenlaitos, VTT ja Trafi.

EEE Innovations tekee innovaatioista älykkäitä tuotteita ja maailmanluokan palveluita ajoneuvojen käyttäjille ja ajoneuvoteollisuudelle. Tuotteet paljastavat ajoneuvon viat ja tienpinnan kunnon ilman monimutkaista asennustyötä. Yritys tuo ainoana maailmassa automerkistä riippumatta autojen tuottaman tiedon kuljettajien näkyviin – muuri auton ja käyttäjän välillä katoaa. Muutokset auton kunnossa ja tulevat vaaratekijät näkyvät reaaliaikaisesti matkan aikana.

EEE Innovations tarjoaa ohjelmistopohjaisia turvallisuutta, ennakoitavuutta ja taloudellisuutta edistäviä ratkaisuja autoilijoille. Yrityksen ratkaisu on ainutlaatuinen ja skaalattava, ja sopii sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Ratkaisu mahdollistaa enemmän turvallisuutta, luotettavuutta, parempaa ennustettavuutta ja enemmän säästöjä - todellisia rahanarvoisia etuja ja turvaa.

Yhtiö käyttää hyväkseen IoT-teknologioiden kasvavia markkinoita. Sen tuotteiden arvoa vahvistaa riippumattomuus ajoneuvon merkistä ja kyky tuottaa ratkaisuja laajalle kirjolle eri aloja. Markkinoilla vastaavia tuotteita ei vielä ole.

Neste käyttää EEE Innovationsin tuotetta E3 Blueta hyödyntääkseen säiliöautojensa keräämää liukkaustietoa koko ajokalustonsa käytettäväksi:

”Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä kehittyneen tekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Uskomme vahvasti tähän hankkeeseen, jossa hyödynnetään useasta lähteestä kerättyä tietoa. Uskomme digitalisaation tuovan kuljettajille lähivuosien aikana lukuisan joukon työtä ja kuljetusten turvallisuutta helpottavia järjestelmiä.”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön Suomen logistiikasta vastaava johtaja Risto Karppinen.

E3 Bluen liukkaudentunnistus on vain yksi osa kuljettajaa avustavien järjestelmien kehittämisessä. EEE Innovations tekee jatkuvaa kehitystyötä alalla ja testaa parhaillaan E3 Bluen käyttöä esimerkiksi renkaiden kunnon valvonnassa, ajoneuvojen teknisen kunnon valvonnassa ja teiden kunnon valvonnassa.

E3 Bluelle on saatavilla myös kolme lisäpalvelua: E3 Tire Monitor, E3 Black Box ja E3 Streamer. Lisäpalvelut mahdollistavat renkaiden kunnon seurannan ja vikahälytykset, mahdollisten onnettomuuksien syiden arvioinnin, sekä ajoneuvon datan hyödyntämisen pilvipalvelun avulla. Nämä lisäpalvelut mahdollistavat asiakkaille mittavia säästöjä ja tekevät ajoneuvodatan hyödyntämisestä helppoa.

Toimintansa laajentamiseksi EEE Innovations Oy hakee parhaillaan lisäpääomaa osakeannilla, joka on avoinna 5.3.2021 saakka.

”Yrityksemme on kehittänyt keksintönsä tuotteiksi ja kiinnostus on ollut suurta. Lisäksi yrityksellä on tuotekehityksessä tulossa uusia ominaisuuksia. Lisäpääomaa tarvitaan näiden ominaisuuksien viimeistelyyn, toimituksien tehokkaaseen käynnistämiseen ja myynnin skaalaamiseen. Pääomaa ohjataan myös tuotekehitykseen, etenkin tulevien ominaisuuksien markkinoille saattamiseen.”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Kimmo Erkkilä.

Lisätietoa osakeannista on osoitteessa osakeanti.e3inno.com.