Eero Heinäluoma jatkaa EU-parlamentin sd-ryhmän johdossa

12.2.2021 12:46:28 EET | Tiedote

Tervetuloa seuraamaan MEP Eero Heinäluoman järjestämää webinaaria livenä Facebookissa keskiviikkona 17.2. klo 9:30 alkaen! Rahanpesu on koko Euroopan laajuinen ongelma. Torjunnassa haasteena on ollut sääntelyn ja siihen kohdistettavien resurssien puute. Samaan aikaan menetämme kuitenkin joidenkin arvioiden mukaan vuosittain jopa 427 miljardin dollarin edestä verotuloja, joista osa valuu suoraan rikollisten käsiin. Rahanpesun torjuntaan tähtäävän lainsäädännön kehittäminen on siis ehdottoman tärkeää ja ainut keino saavuttaa kansantalouden kehitystä edistävä rahavirtojen kestävä hallinta. Tilaisuudessa kuulemme kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiaisen, Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimiston päällikön Pekka Vasaran, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikön Jaakko Christensenin sekä Nordean rahanpesun estämisen asiantuntijan Anu Torkkelin näkemyksiä siitä, miten rahanpesua voitaisiin tehokkaammin torjua ja miten sääntelyä tulisi kehitt