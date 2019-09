Eero Heinäluoma jättää Helsingin valtuuston

Valtuutettu Eero Heinäluoma (SDP) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta tultuaan valituksi Euroopan parlamentin jäsenen tehtävään. Heinäluoma on ollut Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009 alkaen. Luottamustehtävissä hän on toiminut myös Stadion-säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Uudenmaanliiton maakuntavaltuuston puheenjohtajana.

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 25.9. Heinäluoman seuraajaksi Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Johanna Laisaaren. Laisaari on toiminut kuntavaaleista 2017 alkaen kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenenä sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varapuheenjohtajana. Kaupunginvaltuusto käsitteli myös lukuisia valtuutettujen ja valtuustoryhmien tekemiä aloitteita. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kasvisruoasta, työsuhdeasunnoista ja koulujen seksuaalikasvatuksesta sekä aurauslumien kaatamisesta mereen. Aloitteisiin ja niihin laadittuihin vastauksiin voi tutustua kaupunginvaltuuston esityslistalla. Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä. Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi Paula Katajamäki

