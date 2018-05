Eero Heinäluoma varoittaa osto- ja myyntiliikkeestä

Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma on huolissaan ihmisen unohtumisesta uudistusvyöryn keskellä. - Suomeen rakentuu kovaa vauhtia markkinavoimien yhteiskunta, jossa tavallisen ihmisen tarpeet ja tasa-arvoajattelu saavat väistyä. Vahvemman valta ottaa pitkiä askeleita eteenpäin Sipilän hallituksen Suomessa. Ihminen unohtuu, kun päätöksentekoa sanelevat yksipuolisesti markkinoiden ja yritysten tarpeet, sanoi Heinäluoma puhuessaan Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa vappujuhlissa.

-Kolmen hallitusvuoden jälkeen Sipilän hallituksen luvatun uudistustyön punainen lanka on täysin näkyvillä. Se on ohuempi yhteiskunta ja suuremmat markkinat. Sote-uudistuksen, työnvälityksen aktiivimalliin ja taksiliikenteen vapauttamisen linja on selkeä: markkinavoimat nousevat kuskin paikalle ja ihmisen vaikutusmahdollisuudet rajataan asiakkuuteen, kuluttamiseen ja kepin väistelyyn työmarkkina-asioissa.

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ovat Sipilän hallituksen mankelissa käännetty ylösalaisin. Tasa-arvoiset terveyspalvelut koko maassa ovat unohtuneet, kun tavoitteeksi tulivat miljardien uudet markkinat monikansallisille yrityksille. Luvattujen kustannussäästöjen sijaan luvassa on miljardin lisäkustannukset ja sen tuloksena edessä on uusia leikkauksia peruspalveluihin, jos Sipilän uudistusjunaa ei saada pysytettyä.

Kaiken kukkuraksi hallitus on käynnistynyt sote-uudistuksessa uudenlaisen osto- ja myyntiliikkeen, jossa erityisesti Kristillisdemokraattien ja RKP:n tukea ostetaan pienillä kosmeettisilla muutoksilla, esimerkiksi lääkintähelikopterien asemapaikkoja muuttamalla.

Kaupankäynnin sijaan sotesta tarvitaan eduskunnassa aidot neuvottelut, jossa uudistus voidaan pelastaa toteuttamaan alkuperäisiä tavoitteita.

Sdp:n kansanedustaja Heinäluoma kehotti sosialidemokraatteja uudistamaan vahvasti omaa toimintaansa. Kansalaiset kaipaavat vaikutusmahdollisuuksia ja aitoa kuuntelua kaikilta puolueilta. Kun hallituspuolueet ovat suuresti menettäneet luottamustaan, on sosialidemokraateilla nyt tuhannen euron paikka nousta maan suurimmaksi puolueeksi ja kääntää Sipilän markkinavetoisen yhteiskunnan suunta kohti ihmisten tarpeita. Kuudentoista vuoden tauon jälkeen maa kaipaa vakaata ja yhteistyökykyistä sosialidemokraattista pääministeriä. Viimeistään ensi keväänä siihen on mahdollisuus.