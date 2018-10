Efectelle merkittävä tilaus suurelta terveydenhuollon toimijalta Saksassa

Pilviohjelmistoyhtiö Efecte sai merkittävän ratkaisutilauksen yhdeltä Saksan suurimmista sairaaloista.

Efecte toimittaa asiakkaalle palvelunhallinnan ja omaisuudenhallinnan ratkaisukokonaisuuden yhdelle Saksan suurimmista sairaaloista. Asiakkaalle on tulossa käyttöön myös Efecten helppokäyttöinen itsepalveluportaali, joka antaa yrityksen asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä palvelupyyntöjä ja etsiä ratkaisuja ongelmiinsa itsenäisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa Efecten ratkaisu tulee käyttöön asiakkaan IT-organisaatiolle, mutta suunnitelmissa on ottaa se käyttöön myös yhtiön sairaanhoidon ammattilaisille. Koska valtaosa ratkaisun käyttäjistä tulee lopulta olemaan terveydenhuollon asiantuntijoita IT-henkilöstön sijaan, olivat palvelunhallintaratkaisun käytettävyys- ja itsepalvelutoiminnallisuudet merkittävässä roolissa ratkaisun valinnassa.

Ratkaisun käytössä keskeisessä asemassa tulee olemaan palvelupyyntöjen täsmällinen ratkaiseminen, mitä tuetaan yhtiön SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kautta tapahtuvalla laskutuksella.

“Olemme ilahtuneita siitä, että työmme Saksassa tuottaa tulosta”, toteaa Niilo Fredrikson, Efecte Oyj:n toimitusjohtaja. “On hienoa huomata, että merkittävä saksalainen toimija valitsee meidät perustuen monipuoliseen ja helppokäyttöiseen tuotteeseemme, asiantuntevaan tiimiimme ja asiakkaan onnistumiseen tähtäävään tapaamme toimia. Meille on tärkeää kasvaa ja olla asiakkaillemme entistä parempi kumppani sekä Suomessa että vientimarkkinoilla”, Fredrikson jatkaa.

Lisätietoja:

Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja

Efecte Oyj

niilo.fredrikson@efecte.com

+358 50 356 7177

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Efecten ratkaisut tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Efecte on asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten ja keskisuurten sekä julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Efecte perustettiin vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North -markkinalla. Efectellä on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Lisätietoja Efecten ratkaisuista ja palveluista: www.efecte.com. Tietoa sijoittajille: investors.efecte.com/fi.