Effie 2019 -shortlistalla 21 markkinointityötä

Vuoden 2019 Effie Awards Finland -kilpailun tuomaristo nosti shortlistalle 21 markkinointityötä, joista kaksi oli kolmessa kategoriassa.

Effie Awards Finland 2019 tuomaristo kokoontui 17. joulukuuta valitsemaan tämän vuoden kilpailun finalistit ja voittajat-

- Olipahan päivä. Tuomarit eivät päästäneet itseään – eivätkä töitä ­ – helpolla. Kattaus on kriittisesti kuratoitu. Tähän listaan kannattaa tutustua tarkemmin, siitä on opiksi ja inspiraatioksi. Suomessa osataan muutakin kuin jääkiekkoa, sanoo kilpailun päätuomari, Hasan & Partners Groupin toimitusjohtaja Eka Ruola. - Effie todentaa markkinoinnin roolin yritysten liiketoiminnassa auktorisoiden tuloksekkaat työt, joten pääyhteistyökumppanuus on meille Sanomalla suuri kunnia. Effiellä ja meillä on yhteinen tavoite: nostaa suomalaisen markkinoinnin tasoa yhä tuloksellisempaan suuntaan. Tämän vuoden työt osoittivat, että olemme tässä jo varsin pitkällä. Jo shortlistalle yltäminen on iso voitto, joten onnea kaikille voittajille jo tässä vaiheessa, sanoo johtaja Karri Ahonen Sanoma Media Finlandista.

Effie Awards -kilpailussa etsitään hyvin suunniteltuja, luovia ja tuloksellisia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi strateginen oivallus kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella annetaan pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Eka Ruolan lisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on yli 20 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver tai Gold Effie -palkinnoilla. Koko kilpailun paras kampanja saa arvostetun Grand Effie -palkinnon. Palkinnot jaetaan 6.2.2020.

Effie Awards -kilpailusta

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liito MTL ry järjestää kilpailun nyt 18. kerran. Vuonna 2019 kilpailun pääyhteistyökumppanina on tuttuun tapaan Sanoma Media Finland. Aikaisemmat Effie-voittajat ja töiden esittelyt löytyvät sivulta www.effie.fi.

Vuoden 2019 Effie Awards Finland shortlist:

Bisneshaaste

Aus der Wildnis – Villistä luonnosta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

hasan & partners Oy, Business Finland SLC, Visit Finland, MTK-Varsinais-Suomi , Suomen Saksan suurlähetystö, Suomen Saksan instituutti, PR-toimisto Genius, MMM Messeforum, CHS Freight Suomen kokkimaajoukkue, Bryggeri Finland, MikseiMikkeli, Tasty Western Lakeland (Saimaa), Duotone, Pohjois-Karjala, Lappland Food Club, Kainuun Liitto, Kupli, Muototalo Bravoo, 84 suomalaisyritystä, DBV (Deutsche Bauernverband), Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Fazer Tutti Frutti – Täysin luonnollista

Fazer Makeiset

Kurio, Dagmar

Kaiken voi korvata. Paitsi elämän

Pohjola Vakuutus Oy

hasan & partners Oy, Mediatoimisto ToinenPHD, Frankly Partners, Tuotantoyhtiö RAW&LAND

Oululainen Reissumies – Hyvä mies

Fazer Leipomot

Folk Finland, Dagmar

Prisma: Suomu nousuun - kuinka kalavallankumous ui suomalaisten ostoskoreihin

SOK

TBWA\Helsinki, Carat, Heku

Roosa nauha 2014-2018

Syöpäsäätiö

Dynamo&son, Rabbit Films

Sisulla siitä selviää – ikonisen brändin kategoriaa kasvattava uudistus

Cloetta Suomi

hasan & partners, Koski Syväri, Veli Creative, ToinenPHD

Telia ONE – Nimi oli enne

Telia Oyj

TBWA\Helsinki, OMD FINLAND OY

Telia Esports Series – Harkinnan ulkopuolelta haastavan kohderyhmän suosikiksi

Telia

TBWA\Helsinki, OMD, MKTG

Työnimi

Diakonia Ammattikorkeakoulu (Diak)

TBWA\Helsinki, TBWA\Screen, IUM Finland, Bang Bang sekä vaikuttajat: Meri-Tuuli Väntsi, Jari Sarasvuo, Tuomas Enbuske, Anne Kukkohovi, Meeri Koutaniemi

Vuoden harmain päivä

Hartwall Oy

Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo, Cocoa

XZ Natura

Berner Oyj

hasan & partners, Dargmar, Heku, No-office Oy

Mediasarja

Fazer Street Food – miljoonamyynti miljoonayleisöllä

Fazer Leipomot

SEK, Dagmar, Cocoa, Boutique

Original Long Drink Orange

Oy Hartwall Ab

Bob the Robot, Bob the Robot Engage, Facebook Finland

S-market: Suomen suurin luomukauppa

HOK-Elanto

SOK Media, TBWA\Helsinki, Carat, Heku

Vuoden harmain päivä

Hartwall Oy

Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo, Cocoa

Tuotteet ja palvelut

”Ajattele & aja. Neste MY.”

Neste Markkinointi Oy

hasan & partners Oy, Into-Digital, Nanoverse

#mitäkuuluu

MIELI ry

Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography

Future proof career Hive Helsinki. Hakijaennätys.

Hive Helsinki & Supercell

Miltton Oy, Troot Network, KUUDES, Balansia Films, Siili Solutions, B-Reel Films

Fazer Patukat – pientä hyvää

Fazer Makeiset

SEK, Dagmar, Boutique

Fazer Tutti Frutti – Täysin luonnollista

Fazer Makeiset

Kurio, Dagmar

KOFF Long Drink - Se toinen lonkero

Sinebrychoff Oy

hasan & partners, IUM Finland, Koski Syväri, D8 Productions, Tapaus

Sisulla siitä selviää – ikonisen brändin kategoriaa kasvattava uudistus

Cloetta Suomi

hasan & partners, Koski Syväri, Veli Creative, ToinenPHD

Sweet Suite: pakkasesta pakko kokea -ilmiöksi

Valio

SEK, Dagmar, Studio Plenty

MARKKINOINNIN, TEKNOLOGIAN JA LUOVUUDEN LIITTO MTL RY

Lisätietoja:

Eka Ruola, päätuomari, 040 860 0234

Tarja Virmala, MTL:n toimitusjohtaja, 040 048 4693

MTL ry on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten järjestö. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinointiviestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta.