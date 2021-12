Effie 2021 finaaliin 24 markkinointityötä

- Suomalaisilla brändeillä menee hyvin. Näin voisi päätellä ainakin Effie Finlandin shortlistalle yltäneistä töistä. Poikkeukselliset viime vuodet ovat kirittäneet monia poikkeuksellisiin ratkaisuihin – se näkyi menestyneissä töissä niin oivaltavina strategioina kuin luovina ratkaisuina. Oli ilo huomata, että näitä eheitä töitä oli useita ja moni niistä oli onnistunut luomaan mitattavaa arvoa brändin omalle liiketoiminnalle ja lisäksi vaikuttamaan laajemmin suomalaisten asenteisiin ja yhteiskuntaan, kommentoi tämän vuoden päätuomari ja SEKin Executive Creative Director Suvi Lähde.

Effie Awards -kilpailussa etsitään hyvin suunniteltuja, luovia ja tuloksellisia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi strateginen oivallus, kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella tuomaristo antaa pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Suvi Lähteen lisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on lähes 40 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Tämän vuoden voittajat palkitaan 10.2.2022 järjestettävässä Effie Finland -gaalassa. Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver ja Gold Effie -palkinnoilla. Koko kilpailun paras kampanja saa arvostetun Grand Effie -palkinnon.

Vuoden 2021 Effie Awards Finland shortlistalle nousseet työt ovat:

ERIKOISSARJA

Ajankohtainen markkinointiteko

HSL Comeback – vuoden vastuullisin ALE

Helsingin seudun liikenne & Sherpa, Dagmar, Mjölk

Brändikokemus

The Polite Type –fontti vihapuhetta vastaan

TietoEvry & TBWA\Helsinki, TMI Melvas Type Design, Great Apes

Kohderyhmä

Supervaikuttavasti lapset lääkäriin

Suomen Terveystalo Oy & TBWA\Helsinki

Talousjournalismi haasteellisen kohderyhmän vetovoimatekijäksi

Helsingin Sanomat / Sanoma Media Finland & TBWA\Helsinki

Pienet ja alueelliset budjetit

Love Conquers All

Burger King Finland & TBWA\Helsinki, Napa Agency

Maalaisjärkisähkö palautti maalaisjärjen sähkön markkinointiin.

Äänekosken Energia & Avidly Oyj

Strateginen markkinointi

Kokkikartano – pienen keravalaisen ruokatehtaan kasvutarina

Snellmanin Kokkikartano Oy & Folk Finland, Woodpecker, Dagmar, DNM13 Revolution Oy, Genero - The Growth Marketing Co.

Suomen kansallisjuoma

Hartwall Oy & Bob the Robot Oy, Miltton, Cocoa Media Productions, Lataamo Group, Dagmar

Yrityskuva

Love Conquers All

Burger King Finland & TBWA\Helsinki, Napa Agency

The Polite Type –fontti vihapuhetta vastaan

TietoEVRY & TBWA\Helsinki, TMI Melvas Type Design, Great Apes

KAUPPA & KULUTTAJAT

Mediainnovaatio

Tavastia x Vallila

Tavastia-klubi, Vallila Interior & TBWA\Helsinki

Brändiratkaisu

Löfbergs – Vahva kahvi vahvalle kansalle

Löfbergs Finland Oy & Nitro Group Oy, Nitro Film

Uusi tuote tai palvelu

”Se rouheampi uutuus” – Fazerin kaikkien aikojen menestynein patukkalanseeraus

Fazer & Oy SEK Ab, Dagmar

Talousjournalismi haasteellisen kohderyhmän vetovoimatekijäksi

Helsingin Sanomat / Sanoma Media Finland & TBWA\Helsinki

MEDIA

Mediaidea

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

Mediainnovaatio – nousevat & nykyiset mediakanavat

The Polite Type –fontti vihapuhetta vastaan

TietoEVRY & TBWA\Helsinki, TMI Melvas Type Design, Great Apes

POSITIIVINEN MUUTOS

Ympäristö – Brändit

PUHDASTA RAHAA

Taaleri Varainhoito Oy & Superson Oy, Mjölk, Virta Media, ALMA media (Finland)

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

Sosiaalinen vastuu – Brändit

Pukukoodi: Vapaus – Tarinat, joita ei aiemmin voitu näyttää

Zalando SE & Oy SEK Ab, Simelius&Simelius, Miltton

Yli 23 000 kertaa hymy opettajan huulille

Studeo Oy & Republic of Communications Finland, Peanuts! Agency Oy, Silja Filmaa, Don & Branco

Sosiaalinen vastuu – Non-profit

Miten Pelastusarmeijan historian suurin keräystuotto saavutettiin

Pelastusarmeija & Make it Simple Oy, Otto Tuotanto, Onni Wiljami Photography, Miracle Sound Oy

TUOTTEET & PALVELUT

Asuminen

ABLOY asuu meissä – menestyslanseerauksella asumisen avainbrändiksi

Abloy & Oy SEK Ab, Oy Dagmar, Proof Advisory

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

Autoilu & Moottoriala

Kuinka KIA kiilasi markkinoinnin keinoin suurten automerkkien joukkoon Suomessa – eli Operaatio Ohituskaista

Berge Auto & Toinen PHD

Kyllä kyllä, näin räjäytetään autokaupan traditiot

Suomen Autokauppa Oy & Avidly Oyj, Grilli Films, Nöjd

Volkswagen Huuhkajat -kampanjamallisto

Volkswagen Suomi & Nitro Group, Toinen PHD, Nitro Film, Make Mama Proud, Post Control

Elintarvikkeet

Lidlin Satukausi

Lidl Suomi & Folk Finland, Otto Tuotanto, Virta media

"Se rouheampi uutuus" – Fazerin kaikkien aikojen menestynein patukkalanseeraus

Fazer & Oy SEK Ab, Dagmar

Finanssipalvelut

LähiTapiola sijoitukset ROImaan kasvuun

LähiTapiola Palvelut Oy & Bob the Robot Oy, Pictures Helsinki,

Matkailu & Turismi

Cledos Meal 5,95

Food Folk Finland Oy & OMD Finland Oy, Nord DDB Helsinki

Muoti & Kauneus

Pukukoodi: Vapaus – Tarinat, joita ei aiemmin voitu näyttää

Zalando SE & Oy SEK Ab, Simelius&Simelius, Miltton

Terveysala

Aika luovuttaa

Mehiläinen Oy & Bob the Robot Oy

Effie Awards -kilpailusta

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään yli 50 maassa. Suomessa Marketing Finland järjestää kilpailun ensimmäistä kertaa. Aiemmin kilpailua on järjestänyt markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL. Tänäkin vuonna kilpailun pääyhteistyökumppanina on Sanoma Media Finland.

