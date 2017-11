Eget agerande förebygger bränder

Sinä teet paloturvallisuuden – juuri sinä - Paloturvallisuusviikko muistuttaa: ”Kun hätä on suurin, sinä pelastat” 10.11.2017 09:35 | Tiedote

Jokainen on itse paras henkilö parantamaan oman lähipiirinsä paloturvallisuutta. Fiksuinta on pelastaa koti jo etukäteen estämällä tulipalot. Tosi paikan tullen alkusammutus ja läheisten pelastaminen palavasta tilasta ovat elintärkeitä toimia, joita on syytä harjoitella etukäteen. Paloturvallisuusviikko haastaa kaikki suomalaiset parantamaan paloturvallisuutta 25.11.- 1.12. – ja kaikkina muinakin päivinä.