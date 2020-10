Ehdota nimeä uudistuvalle yliopiston kirjastorakennukselle ja voita tunnelmallinen illallinen!

Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus on peruskorjauksessa. Remontin myötä myös toiminta uudistuu ja rakennukselle annetaan uusi nimi. Uudistettu rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Uudistuvalle kirjastorakennukselle haetaan nyt uutta nimeä! Osallistu nimikilpailuun ehdottamalla ja perustelemalla nimeä 11.11. mennessä. Nimikilpailu on avoin kaikille.

Voittajanimen ehdottaja seurueineen palkitaan tunnelmallisella illallisella uudistetussa kirjastorakennuksessa. Kaikkien nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja yliopistokauppa Soppiin sekä kirjastorakennukseen tulevaan kahvilaan.

Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäisessä vaiheessa kerätään ehdotuksia ja toisessa vaiheessa äänestetään esikarsituista ehdotuksista.

- Kilpailun tavoitteena on löytää nimi, joka osuvalla tavalla kuvaa uudistuvaa kirjastorakennusta ja sen monipuolistuvaa toimintaa. Kirjasto on tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka, joka kutsuu luokseen niin yliopistoyhteisön jäsenet kuin eri-ikäiset kaupunkilaiset, sanoo yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Kirjastorakennus on avoin portti kampukselle

Jyväskylän yliopiston pääkirjaston on suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen osaksi Seminaarinmäen hallinto- ja laitosrakennuskokonaisuutta. Yliopiston kirjasto on toiminut rakennuksessa vuodesta 1974 lähtien. Nyt yli 40 vuotta palvellut rakennus peruskorjataan vastaamaan nykyajan monipuolisia tarpeita.

Pohjakerroksien tilat, jotka aikaisemmin toimivat kirjavarastoina, otetaan peruskorjauksen myötä Avoimen tiedon keskuksen kirjastopalvelujen monipuoliseen asiakaskäyttöön. Näihin tiloihin päästään korjauksen jälkeen pääaulasta avautuvaa uutta portaikkoa pitkin. Peruskorjaus alkoi keväällä 2019 ja uudistettu rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Peruskorjaus uudistaa ja monipuolistaa tilojen lisäksi rakennuksen toimintaa. Syksystä 2021 alkaen kirjastorakennuksessa toimii yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kirjasto-, tutkija- ja museopalvelut. Lisäksi rakennus on avoin tutkimuksen esittelemiselle, koulutukselle, tiedekasvatukselle sekä kansalaistieteelle. Rakennuksessa on myös opetustiloja sekä opiskelijoiden hyvinvointitoimintaa (Student life). Näiden lisäksi yliopiston digipalvelut saavat toimitiloja rakennuksesta. Kaiken toiminnan tukena hyödynnetään uusimpia digitaalisia ratkaisuja.

Peruskorjaus tarkoittaa siis muodonmuutosta kirjastosta uudenlaiseksi, eläväksi, arkkitehtuuriltaan ainutlaatuiseksi kohtauspaikaksi ja monipuolisen palvelun oppimiskeskukseksi niin yliopistolaisille kuin muillekin kaupunkilaisille. Uudistettu kirjastorakennus on aktiivinen, yhteiskuntaa laajasti palveleva kokonaisuus. Kiinnostavien tiede- ja taidetapahtumiensa ja korkeatasoisten näyttelyidensä ansiosta se on mielenkiintoinen kohde niin kaupunkilaisille kuin kaupungissa vieraileville. Kirjastorakennus on jatkossa entistä vahvemmin avoin portti kampukselle.

Nimeä voi ehdottaa 11.11. asti - uusi nimi julkaistaan joulukuussa

Kilpailuun lähetettävän nimen tulee olla yksi sana, joka kuvaa sekä kirjastorakennusta että sen toimintoja, sopii ympäristöön ja Jyväskylän yliopistoon. Ehdotus voi olla suomen-, latinan- tai kreikankielinen tai mukaelma näistä.

Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäisessä vaiheessa (22.10-11.11.) kerätään ehdotuksia ja toisessa vaiheessa (13.11.-26.11.) äänestetään esikarsituista ehdotuksista. Nimi julkaistaan joulukuussa 2020.

Tarkemmat ohjeet kilpailuun osallistumiseksi löydät osoitteesta www.jyu.fi/nimikilpailu!