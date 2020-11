Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi on kuultavana

Kuuleminen ehdotuksesta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027 on alkanut. Suunnitelma tulee ohjaamaan pinta- ja pohjavesien hyväksi tehtävää työtä tulevien vuosien ajan. Kaikki voivat osallistua tuomalla omat näkemyksensä suunnittelijoiden tietoon.

Vesien tila

Vesienhoitosuunnitelma tähtää hyvään pinta- ja pohjavesien tilaan. Rehevöityminen ja liettyminen haittaavat useita järviä ja esimerkiksi Kuusamossa vesiruttokasvustot heikentävät muuten hyvässä kunnossa olevien järvien tilaa. Jokien tilanne on järviä heikompi ja rannikolla on virtavesiä, joilla on ravinnekuormituksen lisäksi suuri happamuusriski. Vesienhoitoalueella pintavesien tilassa on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä lukuun ottamatta rannikkovesiä, joiden tila on muutaman vuoden aikana heikentynyt jonkin verran. Kaikki pohjavesialueet ovat hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa, mutta 35 pohjavesialueella ihmisen toiminnoista aiheutuu tilan heikkenemisen riski.

Esitetyt toimenpiteet

Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty kooste vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteistä suuri osa kohdistuu maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseen. Vesienhoitosuunnitelman toteuttamisen tueksi laaditusta toimenpideohjelmasta löytyvät muun muassa esitykset tarvittavista järvi- ja jokikunnostuksista, säännöstelyn kehittämishankkeista ja muista pintavesien tilaa parantavista toimenpiteistä. Toimenpideohjelma on kuulemisen tausta-aineistona.

Miten palaute annetaan?

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022 - 2027 ovat kuultavana 2.11.2020 - 14.5.2021 välisen ajan. Ne ohjaavat vesien hyväksi tehtävää työtä lähivuosina. Samaan aikaan ovat kuultavana tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2027, missä esitetään vesistö- ja rannikkoalueilta tunnistettuja tulvariskejä sekä tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.

Kaikki voivat antaa kuulemisessa palautetta. Kuulemisaineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito sekä osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta.