Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja SOSTE: Faktoja alkoholilain uudistuksen lapsiin kohdistuvista uhista ei voi sivuuttaa

Alkoholilain uudistuksen lapsivaikutusten arviointiin on selvästi kirjattu lapsiin kohdistuvat uhat. ”Näin selvää faktaa ei voi sivuuttaa”, sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston lastensuojelutyöryhmän puheenjohtaja Pia Sundell. Sundell on Barnavårdsföreningen i Finland -järjestön toiminnanjohtaja.

Kirjallisen kysymyksen lasten asemasta alkoholilain kokonaisuudistuksessa tekivät kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP), Sari Tanus (KD) ja Kari Kulmala (Sin). Saman huolen ovat nostaneet esiin Ehkäisevän päihdetyön verkoston lastensuojelutyöryhmä ja SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry. Kirjalliseen kysymykseen lapsivaikutusten arvioinnista vastasi eduskunnassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Vastauksessaan Saarikko toteaa, että ”alkoholijuomien luvanvaraisen vähittäismyynnin muutokset saattavat lisätä käyttöä ja käyttötilanteita kodeissa. Arvion mukaan lasten ja perheiden kokemat haitat lisääntyvät. Alkoholijuomien saatavuuden ja myynninedistämisen lisääntyminen voi arvion mukaan hidastaa alaikäisten alkoholinkäytön vähenemistä. Vahvempien juomien saatavuuden lisääminen on lisäriski erityisesti kokemattomille ja humalahakuisesti juoville nuorille.”

Suomessa on noin 70 000 lasta, joiden vanhemmista ainakin toisella on päihteistä johtuvia ongelmia. Joka neljännen huostaan otetun lapsen tilanteen taustalla on vanhempien ongelmallinen alkoholinkäyttö.

”YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen kolmannen artiklan mukaan lasten etu on aina ensisijaisesti otettava huomioon lainsäädännössä”, Sundell huomauttaa.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa, että eduskunta on juuri tehnyt satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi hienon juhlapäätöksen, jolla pyritään rakentamaan lapsille parempaa tulevaisuutta. Hän muistuttaa, että paremman tulevaisuuden rakentamisessa on kuitenkin yksittäisten lahjoitusten sijaan keskeistä arjen politiikka, jota tehdään kunnissa ja eduskunnassa. ”Alkoholilain käsittely on nyt konkreettinen testi, kantavatko edustajien juhlapuheet myös arjen tekoihin.”

Järjestöjen kanta on, että alkoholilain uudistusesityksessä on monta hyvää ehdotusta, mutta Alkon ulkopuolella myytävän alkoholin prosenttirajaa ei tule korottaa, eikä limuviinoja päästää kauppoihin.