Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 5.11. alkaen Vaasassa

Teemaviikolla kannustetaan ottamaan päihteet puheeksi. Tänä vuonna valtakunnallisena teemana on Nuoret ja nuuska.

OHJELMA:

Nuorten parissa toimiville järjestetään Vaasassa 5.11. Kättä pidempää päihdekasvatukseen – koulutustilaisuus. Kouluttajana toimii Petra Karinen YAD ry:stä. Tilaisuuteen on ollut ennakkoon ilmoittautuminen. Lisätietoja: sari.pukkinen@vaasa.fi tai merja.huttunen-metsi@vaasa.fi

Keuhkojen katsastus -tapahtuma järjestetään Vaasan Minimanissa 7.11. klo 14-17. Tupakoitsijat tai ex-tupakoitsijat voivat testata keuhkojensa kunnon. Annetaan myös tietoa keuhkoahtaumataudista ja tupakoinnin lopettamisen hyödyistä. Lisätietoja: hanna-mari.joutsen@vaasa.fi

Kaikille avoin Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus pidetään 7.11. klo 18.00 Vaasan kirkonpuistossa Luotsipatsaan edustalla. Ohjelmassa on puheita, musiikkia, kynttilöiden sytytys, hiljainen hetki sekä muistokahvit. Lisätietoja: anne.salovaara-kero@pohjanmaankriisikeskus.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikon kanssa samanaikaisesti vietettävän Miesten viikon tapahtuma Äijäkatsastus toteutuu tänäkin vuonna Rinta-Joupin autoliikkeessä (Meijerinkatu 15) 8.11. klo 13-17. Tapahtumassa voi tarkistuttaa terveystottumuksensa, kehon koostumuksensa, paineensa, keuhkojensa kunnon, lihasvoimansa ja ajoturvallisuutensa. Lisätietoja: hannamari.joutsen@vaasa.fi

VAMIAssa huomioidaan Ehkäisevän päihdetyön viikko muun muassa teemaan liittyvin oppitunnein. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään EHYT ry:n Päihdeilmiö-oppitunnit 5.11-16.11. välisenä aikana ja 2.-3.vuoden opiskelijoille 8.11. Just say no – asiaa päihteistä –luennot, Mika Nevasaari. Lisätietoja: mira.huhta@vaasa.fi tai niina.topp@vaasa.fi

Vaasan kaupunki on jo vuosien ajan osallistunut Ehkäisevän päihdetyön viikkoon myös siten, että kyseisellä viikolla kaupungin edustustilaisuuksissa ei tarjota alkoholia. Lisätietoja: anna-maija.iitola@vaasa.fi tai tarja.autio@vaasa.fi

Vaasan kaupunginkirjastossa on teemaviikolla esillä ehkäisevän päihdetyön teemoihin liittyvää kirjallisuutta.

Irti Huumeista ry järjestää Vaasassa 8.-9.11. Hotelli Scandic Vaasassa Läheisseminaarin, joka on tarkoitettu erityisesti Vaasassa ja ympäristökunnissa asuville huumausaineiden käyttäjien läheisille, ammattiauttajille, opiskelijoille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Kurssin hinta on 40 € lounaineen (mahdollisuus maksuvapautukseen). Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot: olli.lehtonen@irtihuumeista.fi tai leea.seger@irtihuumeista.fi.

Tulossa lähiaikoina mm. Teemailtapäivä Mielen hyvinvoinnista Vaasan lyseon lukion 2. luokkalaisille 15.11. Teemapäivään liittyy myös vanhempainilta. (Lisätietoja: anu.ramsila@vaasa.fi)

Teemaviikon videoihin ja materiaaliin voit tutustua osoitteessa: http://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko.