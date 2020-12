Ehkäisy on parasta suojausta: Prisma ja Finlayson koronan vastaiseen taistoon

Prisma ja Finlayson päättivät osallistua koronan vastaiseen taisteluun laajalla rintamalla toteuttamalla maskitalkoot Prismoissa – aloittaen pääkaupunkiseudun HOK-Elannon Prismoista. Talkoot pitävät sisällään uudenlaista aktiivista maskien esiin nostamista Prismojen sisääntuloporteilla, myymäläkampanjointia sekä mediamainontaa. Tavoitteena on saada lisättyä maskien käyttöä julkisissa tiloissa.

- Suomi on tilanteessa, jossa kaikkien kynnelle kykenevien on tehtävä parhaansa, jotta yhteiskunta voisi toimia mahdollisimman hyvin. Kyseessä on yksilöiden, yritysten ja kaikkien yhteisöjen etu. Nyt olemme vaiheessa, jossa vielä pystymme hillitsemään koronan leviämistä noudattamalla viranomaisten ohjeita. Meillä on isona ihmisten arjessa läsnä olevana toimijana mahdollisuus ja vastuu tehdä osamme asian eteen. On meistä jokaisen etu, että kaikilla on maskiasiat kunnossa, painottaa S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen.

Nyt Prisma ja Finlayson ovat päättäneet ryhtyä tuumasta toimeen ja yritykset ovat yhdistäneet voimansa maskitalkoiden merkeissä.

- Ensimmäisenä valtaamme pääkaupunkiseudun Prismojen sisääntuloportit maskilavoilla, tiedotusjulisteilla ja talkoohenkilöstöllä tavoitteenamme saada jokaiselle pääkaupunkiseudun Prismoissa asioiville maskien käytön tärkeydestä kertova viesti läpi sekä saada ihmiset ottamaan käyttöön kasvomaski sekä ostamaan maskeja jatkuvaan tarpeeseen, kertoo ketjujohtaja Anu Tuomaala HOK-Elannosta.

Yksi keskeinen tekijä viruksen pysäyttämisessä on maskien käyttö muiden ja itsensä suojelemiseksi. Maskien käytön pitäisi olla itsestäänselvyys kun liikutaan julkisissa tiloissa - erityisesti leviämisvaiheessa olevilla alueilla kuten pääkaupunkiseudulla. Samalla muistaen myös muut viranomaisohjeet kuten turvaetäisyydet ja käsihygienia.

- Pelkällä puhumisella emme pysäytä koronan leviämistä vaan meidän kaikkien on tehtävä konkreettisia tekoja, myös yritysten. Olen suorastaan hämmentynyt siitä, miten vähän suomalaiset yritykset ovat tehneet yhteiskuntaa auttavia tekoja tässä tilanteessa. Liian vähän. Jokaisen yrityksen tulee tajuta se, että koronan pitäminen aisoissa on parasta lääkettä yritysten hyvinvoinnille. Kuten olemme huomanneet niin terve yhteiskunta on edellytys terveelle yritystoiminnalle. Siksi kaikkien yritysten etu on se, että ne yrittävät osaltaan auttaa yhteiskuntaa taistelussa koronaa vastaan, muistuttaa Jukka Kurttila Finlaysonilta.