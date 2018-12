Ei mikään lasten tarina – Storytel julkaisee roisin aikuisten komedian, jonka lukee Vesa Vierikko

Petri Karran kirjoittama Storytel Original -äänikirjasarja Sirkus Maximus sijoittuu konkurssin partaalla räpistelevään sirkukseen.

Sirkus Maximus on roisi aikuisten komedia pullollaan salajuonia, yllätyskäänteitä, raikuvaa rakkautta ja vähintäänkin arveluttavia temppuja. Sarja julkaistaan tänään keskiviikkona 12. joulukuuta. Sen lukee suosikkinäyttelijä Vesa Vierikko, joka myös poseeraa sen kansikuvassa sirkustirehtööri Zampanona.

Sarjan kuuntelijalle käy nopeasti selväksi, että Maximus-pelle tarpoo ongelmissa. Hän on perimässä Sirkus Maximuksen tirehtööri-isältään, mutta sitä ennen hänen on pelastettava se konkurssilta. Murheet vain pahenevat, kun sirkukseen palkataan paha pelle Stromboli ja tämän puoliso Gelsomina. Lisäksi Maximuksen perhe tahtoo ihan vain tavallisen elämän sirkuksen ulkopuolella. Suurin koettelemus on silti himokas ja väkivaltainen veitsenheittäjä Diabolo, joka rakastuu palavasti Maximukseen etsiessään varastettua omaisuuttaan sirkuksesta.

Kymmenen noin tunnin mittaisen jakson aikana ehtii tapahtua yhtä sun toista, ennen kuin tirehtöörinhattu vaihtaa omistajaa ja on ensi-illan hetki.

Kirjailija ja käsikirjoittaja Petri Karra sanoo tahtoneensa luoda sarjaan karnevalistisen ja vertauskuvallisen maailman, joka esittää, miten länsimaiden pitäisi uudistua. Hänen mukaansa Sirkus Maximus on tarina itsensä hyväksymisestä, kasvusta, muutoksesta, haastavasta parisuhteesta ja isä-poikasuhteesta sekä yhteisön voimasta.

– Luovuus ja välittäminen kukoistavat yhteisöissä, joissa rakkaus, suvaitsevaisuus ja yhdessä toimiminen voittavat vihan ja pelon, Karra tiivistää sen, mitä haluaa sarjallaan sanoa.

– Tahdoin myös – kahden teinin isänä – käsitellä komiikan keinoin, miten ihminen kasvaa mittaansa (tai jättää kasvamatta).

Sirkus Maximus on ensimmäinen Karran kirjoittama Storytel Original -äänikirjasarja. Hän kertoo kehittelevänsä siitä myös televisiosarjaa yhdessä Helsinki-filmin kanssa. Aiemmin Petri Karra on kirjoittanut muun muassa useita romaaneja, joista osasta on tehty myös elokuva.

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee tänä vuonna yhteensä noin 40 äänikirjasarjaa, joista puolet on kotimaisia ja puolet käännettyjä. Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.