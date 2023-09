Ei ole leivän voittanutta! – Ensi viikolla vietetään Leipäviikkoa

Ruisleipä on suomalaisille se kaikkein rakkain, mutta leipäkulttuurimme on uskomattoman rikas! Suomessa on monimuotoinen leipäkulttuuri, jossa alueelliset vaihtelut ovat suuria. Suomalainen leipäkulttuuri voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: Länsi- ja Itä-Suomeen. Aikaisemmin länsi oli kovan leivän ja itä pehmeän leivän, kukkojen ja piirakoiden aluetta. Nykyinen leipäkulttuuri on iloisen sekoittunutta, mutta herkullinen, tuore leipä on edelleen vahvasti paikallinen tuote!

Arkeen valitaan usein kaikille maistuva, helposti saatavilla oleva ja vaikkapa valmiiksi siivutettu leipä. Juhlassa tai kiireettömällä aterialla nautiskellaan itse juureen tehtyä leipää tai paikallisen leipomon artesaanituotetta. Taikina kannattaa laittaa kohoamaan kotona syysillan piristeeksi - leipominen on mukavaa puuhaa vaikka perheen tai ystävien kesken!

Viljantuotanto Suomessa

Suomi on maailman pohjoisin viljaa tuottava maa. Viljeltyä alaa Suomessa on yhteensä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria ja siitä noin puolet on viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyssä. Tärkeimmät viljalajikkeet ovat vehnä, ohra, kaura ja ruis – näistä kaikista syntyy myös maistuva leipä! Suomen kasvukausi on lyhyt, mutta intensiivinen. Syksyllä korjattava viljasato viimeistellään kuivaamalla puinnin jälkeen. Suomalainen viljelytapa on kestävä, ja esimerkiksi kasvinsuojeluaineita käytetään meillä maltillisesti ja aina vain tarpeeseen.

Leipä on maistuva, terveellinen ja edullinen valinta. Erilaisia leipälaatuja on runsaasti valittavana! Leipävalinnalla voi vaikuttaa aterian terveellisyyteen ja hintaan. Leivästä saa ruokavalioon tärkeitä kuituja. Kuidun terveysvaikutukset ovat moninaiset: Runsas kuidun saanti ruokavaliossa vähentää riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tyypin II diabetekseen.

Leipä jos mikä on paikallinen ja kotimainen tuote – esimerkiksi ruisleipään käytettävän rukiin suhteen olemme lähes omavaraisia! Leipähyllyllä kotimaisesta raaka-aineesta leivotun leivän tunnistaa tutusta, sinivalkoisesta Hyvää Suomesta -merkistä. Kotimaisuutta arvostavan kannattaa olla tarkkana myös kaupan paistopisteillä ja tutkia raaka-aineen alkuperämaa tuoteselosteesta: Leipä saattaa olla leivottu missä tahansa, ja vain paistettu kaupassa.

