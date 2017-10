EI VUOKRANKOROTUKSIA TOASin ASUKKAILLE

Jo toisena vuonna peräkkäin TOASilla asuvat opiskelijat välttyvät asuntojen vuokrien korotuksilta. Tämän mahdollistaa yleisten kustannusten maltillinen nousu ja korkomarkkinoiden alhainen taso, mutta myös taustalla tapahtuneet pitkäjänteinen talouden suunnittelu ja onnistuneet investoinnit sekä yleisen markkinatilanteen kehitys.

Vapaille markkinoille vertailukelpoinen keskineliövuokra TOASilla on vuoden 2018 alussa 11,7 e/m2/kk ja vuokrien vaihteluväli taloittain on 8,4 – 18,3 e/m2/kk. Tampereen vapaisiin markkinoihin verrattuna TOASin vuokrat ovat Tilastokeskuksen vuoden 2016 tilastojen perusteella n. 17 % edullisempia. TOASin strategian mukainen tavoite on olla 20 % alle markkinavuokrien, mihin todennäköisesti päästään, kun vuoden 2018 vertailuluvut aikanaan julkaistaan.

Autopaikkamaksuihin tulee pieniä korotuksia keskustan ja Kalevan alueelle, joilla pystytään paremmin kattamaan alueiden autopaikkojen ylläpito- ja hankintakustannuksia. Autopaikat eivät opiskelijoille ole prioriteettilistan kärjessä, vaan enemmän toivotaan hyvin varusteltuja asuntoja keskustan tuntumasta. TOASin strategisena tavoitteena on tulevaisuudessa minimoida autopaikkojen määrä tai toteuttaa kokonaan autottomia taloja keskustan alueella. Ensi vuonna mahdollistamme asukkaillemme yhteiskäyttöautojen käytön ja rakennamme myös latauspisteitä sähkökäyttöisille autoille. Nämä ekologiset linjaukset sopivat hyvin yhteen TOASin tavoitteiden kanssa.

Tänä päivänä TOASilla on Tampereella yhteensä 62 asuntokohdetta, joissa on 6 362 asuntoa ja 10 084 asuntopaikkaa. TOAS tarjoaa opiskelijoille helppoa asumista kasvaviin tarpeisiin.