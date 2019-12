Eila Ilola kruunattiin Vaasan Lucia-mummoksi 2019

Vaasan Lucia-mummoksi 2019 valittiin Eila Ilola 1415 äänellä. Hänet kruunattiin Lucian päivänä 13.12. Vuorikeskuksen juhlasalissa.

– Tämä on ihana joululahja neljän sukupolven mummolle, hymyili onnellinen 93-vuotias Eila Ilola.

­Vaasan Lucia-mummon 2019 kruunasi kulttuuripäällikkö Sanna Bondas.

– Tämä on ihana perinne! Vaasan Lucia-mummo –tapahtuma on osa kulttuurista vanhustyötä, jota Vaasan kaupungissa tehdään. On mukava, että asukkaat huomioivat tapahtuman äänestämällä innokkaasti, iloitsee Bondas.

Juhlassa esiintyi osa Vaasan oopperan kuorosta. He esittivät kappaleet En etsi valtaa loistoa, Santa Lucia, Uralin pihlaja ja Maa on niin kaunis.

Kruunaamisen jälkeen Lucia-mummo nautti pullakahvit yhdessä omaistensa ja tapahtuman järjestäjien kanssa.

Ehdokkaille annettiin yhteensä 4736 ääntä. Vaasan Lucia-mummo valittiin nyt kuudetta kertaa.