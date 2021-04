EIT Digitalin vuoden 2022 hankehaku käynnistynyt vahvan digitaalisen Euroopan rakentamiseksi

EIT Digital avaa tänään vuosittaisen ohjelmansa, jossa se etsii hanke-ehdotuksia digitaaliselta osaamiseltaan vahvan Euroopan rakentamiseksi. EIT Digital 2022 on tarkoitettu sekä innovatiivisen uuden teknologiayrityksen perustajille että digitaalisten opetus- tai koulutusohjelman tuottajille.

EIT Digital etsii uusia digitaalisen alan deep-tech teknologiayrittäjiä, jotka suunnittelevat yrityksensä perustamista esimerkiksi yritys-spin-offin kautta. Ohjelmaan voivat hakea myös jo lähiaikoina perustetut yritykset, jotka haluavat kehittää yritysideaansa eteenpäin EIT Digitalin kumppaniverkoston ja innovaatio-ohjelman avulla.

EIT Digital 2022 -ohjelmaan voi lähettää hanke-ehdotuksia 6.4. – 12.5.2021. Päätös hyväksytyistä hankkeista tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksytyt hankkeet aloittavat projektinsa 1.1.2022.

Hyväksyttyjen hankkeiden liiketoiminta- tai ohjelmasisältö tulee olla EIT Digitalin vuosien 2020 – 2022 strategisen innovaatioagendan strategian keskiössä: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing ja Digital Finance. EIT Digital on määritellyt ne avainalueiksi vahvan digitaalisen Euroopan rakentamisessa.

EIT Digital Innovation Factory tukee eurooppalaisia kehitystiimejä, joiden tavoitteena on uusien yritysten perustaminen tai tukeminen, ja joiden jäseniä ovat akateemiset oppilaitokset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot sekä kaupalliset yritykset. EIT Digital auttaa uusia yrityksiä ei ainoastaan integroitumaan eurooppalaiseen ekosysteemiin vaan myös tukemalla deep tech startup -yrityksiä investoimalla niihin, jotta yritys pystyy lanseeraamaan tuotteensa Euroopan markkinoille.



Esimerkkejä hankkeista, joissa EIT Digitalin suomalaiset kumppanit ovat olleet keskeisessä roolissa ovat muun muassa viime vuoden jälkipuoliskolla Helsingin Baanalla ja Espoon Otaniemen kaduilla testattu itsenäisesti liikkuva LMAD-jakelurobotti ja helsinkiläisessä hoivakodissa testattu SARA-sosiaalinen hoivarobotti (molemmissa suomalaisina kumppaneina GIM Robotics ja Forum Virium Helsinki). Viime marras-joulukuussa testattiin YIT:n Otaniemen rakennustyömaalla anonymiteetin takaavaa Nordic Token -koronahälytyssovellutusta, jossa suomalaisina kumppaneina oli VTT ja Mativation Oy Salosta).

EIT Digital Entrepreneurial Academy tukee liiketoiminnan kehittämiseen painottuvia opetusohjelmia ja -kursseja. Niitä voi ehdottaa EIT Digitalin maisterikoulutusohjelmaan (Master School), kesäyliopistoon (Summer School) sekä jo ammatissa toimivien digiosaamiseen vahvistamiseen keskittyvään Professional Schooliin.



EIT Digitalin suomalaisista yliopistokumppaneista Aalto-yliopisto ja Turun Yliopisto tarjoavat kurssejaan EIT Digitalin maisterikoulutusohjelmassa sekä Aalto-yliopisto myös kesäyliopistossa.

“EIT Digitalin ekosysteemi on erityisen vahvassa asemassa digitaalisten ratkaisujen ja yrittäjyyden toteuttamiseksi Euroopassa. Nyt kannattaa siis osallistua EIT Digital 2022 -hakuun ja kehittää uusia deep tech -yrityksiä EIT Digitalin tukemana - tavoitteena tietenkin, että näin voi kasvattaa liiketoimintansa ei vain eurooppalaiseen vaan jopa globaaliin mittakaavaan asti,” EIT Digitalin Suomen maajohtaja Lea Myyryläinen sanoo.

EIT Digitalilla on yhteensä yli 300 kumppaniorganisaatiota. Ne edustavat eurooppalaisia yrityksiä, tutkimus- ja opetusorganisaatioita ja julkista sektoria. Toimintansa aikana EIT Digital on tukenut yli 370 start up- ja kasvuyritystä keräämään markkinoilta yli miljardi euroa rahoitusta sekä kouluttanut yli 3 000 maisteriopiskelijaa.