EKE-Elektroniikka Oy sai suuren junatietojärjestelmätilauksen Talgolta ja Deutsche Bahnilta

Espoo – 10.6.2020 – EKE-Elektroniikka, johtava riippumaton junatietojärjestelmien toimittaja, ilmoitti tänään saaneensa merkittävän älykkään junatietojärjestelmän (Train Control and Management System; TCMS) tilauksen espanjalaiselta junavalmistaja Talgolta. Projektin loppuasiakas on Deutsche Bahn, joka on yksi maailman luotetuimpia rautatieoperaattoreita.

Ensitilauksen arvo on useita miljoonia euroja ja tilaus kattaa 23 ECx-junaa. Asiakkaalla on optio laajentaa tilausta jopa 100 junaan. Kussakin junassa on 17 vaunua ja veturi. Ensitilaukseen kuuluu 1500 vaununhallintayksikköä (Vehicle Control Unit, VCU) ja etäkommunikaatioyksikköä (Remote IO Module, RIOM) ja optio kattaa yhteensä 6000 yksikköä.

Kauppaan kuuluu useita junatietojärjestelmään integroituja kriittisiä SIL-2 -luokiteltuja (turvallisuuden eheystaso; Safety Integrity Level) turvallisuustoimintoja, kuten telien ja telipyörästöjen epävakauksien ja jarruvikojen havaitseminen sekä tiettyjen junan toimintojen tarkkaileminen.

Ensimmäiset laitteet toimitetaan vuoden 2020 aikana ja SIL-2 -toiminnallisuuksien kehittäminen jatkuu vuoteen 2021. Koko junatietojärjestelmä SIL-2 -toiminallisuuk­sineen sertifioidaan ja otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Talgo tunnetaan toimialan innovaatiojohtajana ja Deutsche Bahn on yksi maailman ikonisimmista rautatieoperaattoreista, joka tunnetaan sen kaluston mukavuudesta ja turvallisuudesta. Projektin voittaminen on taas yksi vahvistus Trainnet®-junatieto­jär­jestelmämme innovatiivisuudesta ja laadusta”, sanoi EKE-Elektroniikka Oy:n toimitus­johtaja Marko Mäkinen. ”Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä Talgon ja Deutsche Bahnin kanssa ja tavoitteemme on toimittaa uusimpaan teknologiaan perustuva ratkaisu, joka täyttää asiakkaiden tiukat vaatimukset.”

EKE-Elektroniikan Trainnet®-junatietojärjestelmä

Toimitus perustuu EKE-Elektroniikan kehittämään Trainnet®-junatietojärjestelmään (TCMS), joka on markkinoiden teknologiajohtaja. Järjestelmän avulla voi ohjata keskitetysti käytännössä junan kaikkia alijärjestelmiä ja toimintoja, kuten ovia, jarruja, matkustajatieto- ja kuulutusjärjestelmiä sekä videovalvontaa.

EKE-Elektroniikan ainutlaatuinen ohjaus- ja hallintajärjestelmä mahdollistaa entistä yksinkertaisemman junakommunikaatioväylän käyttämisen. Järjestelmän arkkitehtuuri on erittäin tehokas, mikä säästää kehitys- ja ylläpitokustannuksia. Keskitetty tietojärjes­telmä auttaa myös automatisoimaan junan toimintaa ja alijärjestelmien diagnostiikkaa, mikä parantaa luotettavuutta ja lyhentää vasteaikoja.