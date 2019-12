Ekologinen asuminen on messujen teemana Turussa

Rakenna & Sisusta -messuilla Turun Messukeskuksessa on teemana ekologinen asuminen. Tapahtuma järjestetään Turun Messukeskuksessa helmikuun 7.-9. päivä. Näytteilleasettajia on mukana noin 250. Tapahtumassa on mukana uutena osiona RaksaWorks, 7.2., joka kokoaa rakennusalan työnhakijat ja työnantajat yhteen.

Yleisölle tapahtumaa tarjoaa vinkit omaan kotiin tai vapaa-ajan asumiseen. Messuilla esiintyy ja vinkkejä sisustukseen antaa mm. sisustussuunnittelija Seija Strand.

Varsinais-Suomen alueella ollaan rakentamisen suhteen luottavaisin mielin. Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Markku Leppälehdon mukaan juuri tulleet syyskuun tilastot (Tilastokeskus) näyttävät uudisrakentamisen osalta jopa hienoista kasvua. Vilkkaisiin uudisrakennusvuosiin on matkaa, mutta mitään romahdusta ei ole havaittavissa.

− Rakennusluvan saamisen jälkeenhän rakentaminen kestää lähes aina yli vuoden. Varsinais-Suomen maakunnassa lupien perusteella rakentamista riittää hyvällä tasolla siis ainakin vuodeksi eteenpäin, Leppälehto sanoo.

Varsinais-Suomen suhteellisen hyvän vireen selittää muun muassa työllisyystilanne, joka on moneen muuhun maakuntaan verrattuna kokonaisuutena hyvä.

Turun Messukeskuksen järjestämä Rakenna & Sisusta kokoaakin perinteiseen tapaan alueen rakentajat ja remontoijat yhteen. Kiinteistöpäivää vietetään messuilla lauantaina 8.2. Teemaksi nousee tänä vuonna Vastuullisuus taloyhtiössä. Tilaisuudessa saadaan myös käytännön esimerkkejä siitä mitä vastuullisuus taloyhtiössä voi parhaimmillaan tarkoittaa.

Rakenna & Sisusta -messuille nousee ekoteemaan sopien messutalo. Talo on materiaalivalinnoiltaan luonnonläheinen, ja sen suunnittelusta vastaavat Kati Laituri ja Hanna Leino.

Talon sisustus on pohjoismaalaista designia ja käsintehtyjä luonnollisia valintoja. Mukana on niin hamppua kuin pellavaakin. New Nordic Home eli Koti Pohjolassa -teemaisen talon väreissä palataan luontoon. Talon keittiön teemana on mm. yhdessäolo ja hyvä ravinto, olohuoneessa voi vaikka joogata ja makuuhuone on puolestaan rauhoitettu levolle, unelle ja hiljaisuudelle. Kylpyhuone on puhtauden spa ja kodinhoitotilassa huomio on mm. kierrätyksessä ja vaatehuollossa. Talosta löytyy huone myös teineille. Harrastukset, kaverit ja oma rauha ovat tässä tilassa keskeisessä roolissa. Multi Room on moderni ”askartelutila” harrastuksille tai työlle.

Messutalon terassi toimii ohjelmatilana. Ohjelmalavalla on tarjolla ajankohtaista keskustelua sisustussuunnittelusta ja sisäilma-asioista. Luvassa on myös työpajoja eri teemoista.