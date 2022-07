Ekologisia ratkaisuja mereltä ja metsästä – ELKO Plus Ocean Plastic täydentää Villa Lillan CLT-rakentamista

Schneider Electricin valikoimiin kuuluvat ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat ensimmäisiä kierrätysmuovista valmistettavia sähkökalusteita. Sarjan näkyvissä osissa on käytetty meriin hylättyjä kalaverkkoja.

Villa Lillan neljä vapaa-ajan asuntoa ja saunarivitalo valmistetaan puisesta CLT-monikerroslevystä, jonka tiiviin rakenteen ansiosta muovin käyttöä rakentamisessa voidaan vähentää.

Tiedote, 20.7.2022 – Naantalin Asuntomessujen Villa Lilla on neljän loma-asunnon kokonaisuus, jossa talojen rakenteet ja ulkoverhoilu on toteutettu CLT-levystä. Samasta materiaalista on toteutettu Villa Lillan saunarivitalo, joka on neljästä piensaunasta koostuva merenrantakohde. Ilmeeltään moderneihin ja tummasävyisiin vapaa-ajan asuntoihin ja saunarivitaloon on valittu ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet.

ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat ainutlaatuisia uusiotuotteita, joiden pintamateriaalit on valmistettu vanhoista kalastusverkoista tehdystä kierrätysmuovista. Ekologisuus on tärkeää myös kohteen rakentajalle CLT Plantille, jolla on messuilla Villa Lilla -kokonaisuuksien lisäksi myös omakotitalokohde.

– Kun rakentamisessa käytetään puista CLT-levyä ja liitoskohdat toteutetaan ilmatiiviisti, ei erillisiä höyrysulkuja tarvita lainkaan. Muovittomuus pitää rakennuksen terveempänä ja vähentää myös tarvetta tuottaa uutta muovia. ELKO Plus Ocean Plastic -sarja sopii tässä suhteessa hyvin CLT-materiaalin pariksi, sillä se mahdollistaa ekologisemman rakentamisen, pohtii CLT Plantin toimitusjohtaja Miikka Vainio.

Uusiomateriaali tukee meriluonnon kauneuden säilymistä

Yksi Naantalin Asuntomessujen pääteemoista on tänä vuonna luonnon kunnioitus. Messualue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla Matalahden rannalla, ja kohteiden rakentamisessa on huomioitu ympäröivä saaristoluonto. Villa Lillan saunarivitaloissa on käytetty paljon ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteita, mikä sopii ideologisesti yhteen meriluonnon suojelemisen kanssa.

Merien suojelemisen kannalta on olennaista, että uuden muovin tuottamista pyritään rajoittamaan. ELKO Plus Ocean Plastic vähentää ylimääräistä muovia kahdella tavalla: uusiotuote itsessään on kierrätysmateriaalista, mutta lisäksi tuotepakkauksista on poistettu muovi ja liima. Merimuovia käytetään sarjan pistorasioiden, kytkinten ja kehysten valmistuksessa.

Schneider Electricin sähkökalustevalikoimaa täydentäviä ELKO Plus Ocean Plastic -kalusteita on saatavilla mustana, joten ne täydentävät hyvin Villa Lillan vapaa-ajanasuntojen ja saunarivitalon eleetöntä mustaa ja ilmeikästä puuta yhdistelevää värimaailmaa. Sarjan kalusteet vastaavat väriltään ELKO Plus -sarjan mustia tuotteita, mikä mahdollistaa sähkökalusteiden monipuolisen käytön molemmista sarjoista. ELKO Plus Ocean Plastic -kalusteet tunnistaa tuotteiden alakulmaan kaiverretusta pienestä aaltomerkistä.

Lisätietoja: Sara Orre, sara.orre@se.com, 044 550 4434