Julkaistavissa heti Ekologisten rakennusmateriaalien tehdasrakennus suunnitteilla Hyvinkäälle Kaupunki päätti 4,5 hehtaarin tonttivarauksesta RETEX Panels Oy:lle Hyvinkään kaupungin kehittämisjaosto on päättänyt kokouksessaan 21.9.2020 tonttivarauksesta RETEX Panels Oy:lle Antinsaaren yritysalueelta. RETEX Panels Oy:lle on varattu noin 4,5 hehtaarin suuruinen tonttialue, jolle on tarkoitus rakentaa noin 16 000 m2 tehdasrakennus. Tehtaassa tullaan valmistamaan kierrätettävästä tekstiilijätteestä erilaisia ekologisia rakennusmateriaaleja. - Sijaintipaikkaa yhtiön ensimmäiselle tehtaalle haettiin eri puolilta Etelä-Suomea ja Hyvinkää valikoitui erinomaisen logistisen sijaintinsa takia. Tarpeeseen sopiva, riittävän suuri teollisuustontti oli yrityksellemme myös merkityksellinen seikka, sanoo RETEX Panelsin toimitusjohtaja Toomas Allikas. - Neuvottelut Hyvinkään kaupungin elinkeinotoimen kanssa sujuivat nopeassa aikataulussa, tehokkaasti ja hyvässä yhteishengessä, joten päätös tonttivarauksesta oli helppo tehdä Helsinki Business Hubin avulla, taustoittaa Allikas sijaintipäätöksen perusteita. RETEX Panelsin tonttivaraus on voimassa 31.3.2021 asti. Varausaikana RETEX Panels Oy saattaa valmiiksi tehtaan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja käynnistää tarvittavat lupaprosessit sekä käy loppuun neuvottelut rahoittajien ja strategisten kumppaneidensa kanssa. Suunnitelmien valmistuttua tehtaan rakentaminen on tarkoitus käynnistää nopealla aikataululla. - Tavoitteenamme on käynnistää tehtaan toiminta vuoden 2021 loppuun mennessä. RETEX Panelsin visiona on, että ensimmäisen tehtaan käynnistyttyä kierrätämme 10 % Euroopan tekstiilijätteestä seuraavan viiden vuoden aikana ja kasvamme rakennusalan edelläkävijäksi. Haluamme kannustaa ihmisiä kierrätykseen ja uusiokäyttöön ja osoittaa uusia tapoja rakentaa ympäristöystävällisesti, kuvaa Allikas yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita. - Olemme tarjoamassa markkinoille kolmea eri tekstiilijätteestä tuotettua innovatiivista, ympäristöystävällistä rakennusmateriaaliratkaisua. Kyseessä ovat perusrakennuspaneeli, komposiittipaneeli ja SIP-paneeli, jotka tuotetaan 100 % kierrätetystä materiaalista. Tuotekehitysyhteistyökumppaneina RETEX Oy:llä ovat muun muassa Henkel, KraussMaffei, Weima, Plixxent ja VTT. Kehitystyötä tukee lisäksi BusinessFinland. Rahoitusneuvotteluja käydään tällä hetkellä Euroopan investointipankin (EIB) ja Teollisuussijoituksen (Tesi) sekä muiden rahoitusinstituutioiden kanssa. - RETEX Panels Oy on aloittamassa toimintansa ensimmäiseksi Suomessa, sen jälkeen tarkoitus on laajentaa toimintaa Viroon ja Saksaan, sanoo Allikas pitkän tähtäimen suunnitelmista. Tehtaan sijaintipaikan etsimisessä ja muissa valmisteluissa RETEX Panels Oy:n kumppanina on ollut Helsinki Business Hub (HBH). - RETEX Panels Oy on hieno esimerkki innovatiivisesta ja kestävään kehitykseen sitoutuneesta yrityksestä, jota on ollut ilo avustaa sijoittumaan Hyvinkäälle. Helsingin seutu ympäristöineen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yritysten ja kuntien väliselle yhteistyölle, josta tämä on erinomainen esimerkki, sanoo Helsinki Business Hubin Senior Business Advisor Irma Ylikangas. Antinsaari tarjoaa tilaa vaativalle yritystoiminnalle hyvät puitteet Hyvinkään Antinsaaren yritysalue sijaitsee keskustaajaman luoteispuolella 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta rajoittuen päärataan ja Pohjoiseen kehätiehen. Alueelta on hyvät yhteydet Helsinki -Tampere moottoritielle (VT 3). - Kaupungin näkökulmasta Antinsaareen suunnitteilla oleva RETEX Panelsin hanke on erittäin positiivinen, arvioi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Toteutuessaan hanke luo merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Alkuvaiheessa työpaikkoja olisi noin 60. Uusien työpaikkojen lisäksi kiertotalous, uudet innovatiiviset tuotteet sekä toiminnan ekologisuus ovat myös merkittäviä asioita kaupungin näkökulmasta, sillä kestävän kehityksen edistäminen on osa kaupungin strategiaa. - Odotamme mielenkiinnolla tämän hankkeen jatkoa ja sitä millaisia mahdollisuuksia tämä avaa tulevaisuudessa innovatiivisen yritystoiminnan syntymiselle sanoo elinkeinopäällikkö Jyrki Käki Hyvinkään kaupungilta. - Kaupungin pitkäjänteinen maanhankinta on mahdollistanut monipuolisten yritysalueiden syntymisen Hyvinkäälle, joille voi sijoittua isompiakin toimijoita. Antinsaaren yritysalueen pohjoispuolella sijaitsevalla noin 40 hehtaarin suuruisella Kehätien yritysalueella on lisäksi kaavoitus käynnissä, toteaa kaupungingeodeetti Marko Kankare. Lisätietoja

RETEX Panels Oy

Toomas Allikas, toimitusjohtaja, p. +372 53 123 123

https://retexpanels.com Hyvinkään kaupunki

Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576

Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 592 2768

Jyrki Käki, elinkeinopäällikkö, p. 040 330 6014

Marko Kankare, kaupungingeodeetti, p. 040 515 2949



Helsinki Business Hub

Irma Ylikangas, Senior business advisor, p. 040 749 7132

Helsinki Business Hub (HBH) on pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Uudenmaan liiton omistama yhtiö, jonka tehtävä on auttaa ulkomaisia yrityksiä luomaan arvoa pääkaupunkiseudulla investointien sekä kansainvälisen liiketoiminnan kautta.

Yhteyshenkilöt