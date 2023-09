Ekonomit ja TEK: Työelämään ja maahanmuuttoon kaavaillut muutokset ovat myrkyllinen yhdistelmä maahanmuuttajille

– Väkiluvultaan isot EU-valtiot kuten Saksa, Italia ja Puola lisäävät kukin työperäistä maahanmuuttoa. Globaali kisa työvoimasta kiihtyy. Suomen hallitusohjelmassa suunnitellaan kansainvälisen rekrytoinnin vaikeuttamista, mikä heikentää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä erittäin huonona hetkenä, sanoo Ekonomien elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter.

Hallitusohjelman kirjaukset työelämälainsäädännön muutoksista yhdessä maahanmuuttoon liittyvien toimenpiteiden kanssa ovat myrkyllinen yhdistelmä. Irtisanomisen helpottaminen, määräaikaisten työsuhteiden käytön lisääminen ja samalla maahanmuuttajan tekeminen entistä riippuvaisemmaksi yksittäisestä työnantajasta heikentää Suomen työmarkkinoiden houkuttelevuutta ja pitoa. Tämän lisäksi on erikseen suunniteltu monin keinoin työperäisen maahanmuuton vaikeuttamista. Toteutuessaan näiden esitysten yhteisvaikutukset voivat olla tuhoisia yhdenvertaisen työelämän ja työvoiman saatavuuden kannalta.

– Maahanmuutossa ei ole kyse ainoastaan tänne tuloa suunnittelevista, vaan myös sadoista tuhansista jo täällä olevista ihmisistä. Suomalaisen työvoiman kasvu on 2000-luvulla perustunut ainoastaan maahanmuuttajien työpanokseen. Keskustelua aiheesta käydään kuitenkin usein ilman, että maahanmuuttajat itse pääsevät osallistumaan siihen. Tämän on muututtava, kertoo Mikko Särelä, TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija.

Hallituksen tulee kuulla lainsäädännön valmistelussa Suomessa jo työskenteleviä kansainvälisiä osaajia. Työperäisen maahanmuuton edellytyksiä tulee vahvistaa - ei heikentää. Vähintään on luovuttava jo linjatusta oleskeluluvan menettämisestä kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEKin pamfletissa ”Suomi – ulkopuolisuuden maa? Finland – the country of not belonging?” neljätoista kansainvälistaustaista kirjoittajaa kertoo omista kokemuksistaan. Lisäksi liitot ovat koostaneet pamflettiin suosituksensa poliittisille päätöksentekijöille Suomen kehittämiseksi. Pamfletin voi ladata tältä sivulta sekä suomeksi että englanniksi.