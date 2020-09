Eksote maksaa 27 miljoonaa euroa puuttuvia palkkoja

SuPerin Paavola: Hyvä työturvallisuus suojaa myös potilaita ja asiakkaita 17.9.2020 06:50:00 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo epidemiatilanteissa viranomaisilta nopeita, yksiselitteisiä ohjeita, että hoitajat voivat suojata itsensä ja hoidettavansa. Koronapandemia on osoittanut konkreettisesti, kuinka suuri merkitys on sillä, että myös henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään toista kertaa 17. syyskuuta ajankohtaisella aiheella ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta.”