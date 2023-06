Eläinsairaala Mevet ja Suomen ensimmäinen kissasairaala avautuu aikataulussa

"Ajatus uudesta Eläinsairaala Mevetistä ja sen ohessa toimivasta kissasairaalasta syntyi muutama vuosi sitten. Halusimme alusta lähtien vaalia Mevetin arvokasta historiaa, joten oli itsestään selvää, että myös uusi Mevet tulisi sijaitsemaan Pitäjänmäessä. Erillisen kissasairaalan avulla otamme seuraavan askeleen kissojen hyvinvoinnin edistämisessä”, kertoo Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ilari Kujala.

Eläinsairaalaan avataan täysin erillinen kissasairaala



Kissojen tarpeisiin suunniteltujen tilojen luominen vähentää kissojen stressiä ja pelkoa, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi niiden terveydentilaan ja kykyyn toipua. Tarjoamalla erilliset tilat kissoille uusi Mevet pystyy tarjoamaan rauhallisen ympäristön, jossa kissojen ei tarvitse pelätä esim. koiria. Tämä auttaa myös vähentämään tarvetta rauhoittaville lääkkeille toimenpiteiden aikana.

Sairaalan johtaja Miira Nyman kertoo, että panostus kissojen hyvinvointiin on tärkeä asia ja tavoitteena on saada Mevetille virallinen Cat Friendly Clinic -status mahdollisimman pian.

Virallisen Cat Friendly Clinic -statuksen saaminen on merkittävä ponnistus. Se edellyttää tiukkojen standardien noudattamista sairaalan tiloissa sekä henkilökunnan säännöllistä kouluttautumista kissapotilaiden hoitoon liittyviin erityistarpeisiin.

Diagnostiikkamahdollisuudet paranevat

Sairaalan johtaja Miira Nyman on erittäin tyytyväinen projektin lopputulokseen. ”Henkilökuntamme odottaa jo innolla sairaalan avautumista. Olen erityisen ylpeä uusista kuvantamismahdollisuuksistamme, varsinkin alansa huippua edustavasta CT-laitteesta"

Muuton yhteydessä sairaalan laitteita ja varustelua on uusittu. Uusi CT-laite eli tietokonetomografialaite on Mevetin erityinen ylpeys. Vastaavia laitekokonaisuuksia on kansainvälisestikin vain harvoissa eläinsairaaloissa. Laitteen erottelukyky auttaa tuomaan kehittynyttä diagnostiikkaa eläinpotilaille. Sen nopeuden ansiosta akuutteja potilaita pystytään kuvaamaan tarvittaessa jopa ilman rauhoittamista.