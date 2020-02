Eläinsuojeluvalvonnan tehtävät kuormittavat virkaeläinlääkäreitä

Kirjamuotojen monipuolisuus tukee lukemista 17.2.2020 08:16:49 EET | Tiedote

Kirjanystävien valinnanvara on teknologian myötä laajentunut. Lukija voi valita painetun kirjan lisäksi sähkökirjan tai äänikirjan. Anna Kajanderin väitöstutkimuksen mukaan kirjojen sähköistyminen on nostanut esille lukijoiden toiveita ja käsityksiä siitä, mitä on hyvä lukeminen, eikä sähkökirja ole painetun kirjan vihollinen vaan yhteistyökumppani.