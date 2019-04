Eläinten hyvinvointilain valmistelua tulee jatkaa edellisen esityksen pohjalta korostaa Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry

Uusi eduskunta tulee päättämään vaalien jälkeen monesta nyt kesken jääneestä lakiesityksestä. Yksi niistä on eläinten hyvinvointilaki, jota oli valmisteltu pitkään, mutta joka jäi maakuntauudistuksen jalkoihin hallituksen erottua. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry muistuttaa, että eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja kotimaisen kotieläintuotannon mahdollisuuksien varmistaminen tulee olla mukana tulevassa hallitusohjelmassa. Eläinten hyvinvointilain valmistelua tulee jatkaa edellisen esityksen pohjalta.

- Eläinten hyvinvoinnin kannalta on surullista, että nyt uusiin eläinsuojiin investoiminen on lähes pysähtynyt, kun ei tiedetä mitä uusi eläinten hyvinvointilaki tuo tullessaan. Ei uskalleta panostaa eläinten hyvinvoinnin kannalta parempiin uusiin ratkaisuihin ja tiloihin, kun ei ole tietoa uusista vaatimuksista. Investoinnit tehdään pitkälle tähtäimellä ja rakenteiden muuttaminen myöhemmin on hankalaa ja kallista. Tulevassa hallitusohjelmassa tulee varmistaa kotimaisen tuotannon kilpailukyky eikä lisäkustannuksia alalle tarvita, muistuttaa TEH ry:n puheenjohtaja Anna Koljonen, joka on itse nuori maidontuottaja.



Investoinnit kotieläintuotannossa lisäävät niin eläintenhyvinvointia kuin niiden kanssa työskentelevien ihmisten hyvinvointia. Ne elävöittävät maaseudun elinkeinoja ja rakennushankkeet luovat töitä. Suomalainen kotieläintuotanto tuottaa puhtaita raaka-aineita tiukoin eläinten hyvinvoinnin vaatimuksin ja valvotusti. Kotimainen elintarviketeollisuus taas on tärkeä alueelliselle elinvoimalle ja työllisyydelle. Ilman kotimaista eläintuotantoa meillä ei olisi nykyisenlaista kotimaista elintarviketeollisuutta eikä niiden tarjoamia työpaikkoja ihmisille.



