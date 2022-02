Elämämme tärkeimmät keskustelut ovat ne, joita käymme itsemme kanssa

Ethan Kross: Sisäinen hälinä

Ilmestyy 1.6.3.2022

Meillä kaikilla on jonkinlainen ääni päässämme. Se auttaa jäsentelemään ajatuksia, tekemään valintoja omiin arvoihin ja ympäröivään maailmaan nähden, se antaa motivaatiota ja toivoa ja luo perustan itsekurille ja itsensä johtamiselle.

Vaikka sisäinen puheemme toimii pääosin hyvin, keskittymisessä omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin piilee myös vaara. Se voi johtaa muutoin rationaalisen ihmisen tekemään epäloogisempia päätöksiä. Se voi vaikeuttaa ihmissuhteita ja tehdä parisuhteen turvapaikasta miinakentän. Ajatuksemme eivät pelastakaan meitä ajatuksiltamme, vaan synnyttävät jotain vahingollista: sisäistä hälinää.

Sisäinen hälinä tarkoittaa kielteisiä ajatuksia ja tunteita, jotka kiertävät kehää ja saattavat muuttaa itsehavainnointikykymme siunauksesta kiroukseksi. Hälinä nakertaa suoritusta, päätöksentekokykyä, ihmissuhteita, mielialaa ja mielenterveyttä. Jäämme vatvomaan työpaikalla sattunutta virhettä tai keskustelussa sattunutta väärinkäsitystä, jolloin kielteiset tunteet valtaavat meidät kokonaan.

Tärkeää on, miten puhumme itsellemme. Sisäinen ääni voi olla mielialaa kannatteleva tsemppaaja tai kriitikko, joka tyrmää negatiivisella asenteellaan. Ääni on väistämättä sekä hyödyllinen supervoima että tuhoisaa kryptoniittia, ja kirjassa perehdytään syvällisesti sen kaksinaiseen luonteeseen.

Yksi Ethan Krossin tutkijanuran olennaisimpia havaintoja on, että sisäisen hälinän vähentämisen ja sisäisen äänen valjastamisen työkaluja ei tarvitse erikseen lähteä etsimään. Niitä löytyy henkisistä tavoistamme, omituisesta käytöksestämme ja päivittäisrutiineistamme sekä ympäröivistä ihmisistä. Kirjassaan Kross selvittää, miten tämä evoluution tuottama työkalupakki toimii ja kuinka se voi auttaa meitä hallitsemaan itsemme kanssa käymiämme keskusteluja.



Sisäistä hälinää ei voiteta siten, että lakataan puhumasta itselle. Haaste on siinä, miten sisäisestä puheesta saadaan tehokkaampaa. Aivotutkimusta, käyttäytymispsykologiaa ja kiehtovia anekdootteja yhdistelevä teos näyttää, miten nämä keskustelut muovaavat elämäämme ja kuinka oikeiden työkalujen avulla voimme saada sisäisen kriitikkomme kuriin.

Ethan Kross on palkittu professori ja psykologi, jonka uraauurtavia tutkimustuloksia on esitelty New York Timesissa, New Yorkerissa ja New England Journal of Medicine and Science -lehdessä.