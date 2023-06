Eleganttia ekologisuutta meren äärellä – Loviisan Asuntomessujen Villa Aurorassa jopa merimuovi saa uuden tyylikkään elämän

Tiedote, 30.6.2023 – Meri on kaikkein rakkain elementti Helena Miettiselle ja merivoimissa palvelleelle Erkki Viljakaiselle, joiden hirsitalo Villa Aurora on osa vuoden 2023 Asuntomessuja. Merelliseen Kuningattarenrantaan noussut asuntomessualue on vain lyhyen kävelymatkan päässä Loviisan historiallisesta vanhasta kaupungista, joka Villa Aurorasta käsin näkyy Loviisanlahden toisella puolella.

Kuusamo Hirsitalojen perinteinen hirsitalo sijaitsee meren rannalla, rinnetontin harjalla. Meriluonto on huomioitu talosuunnittelun jokaisessa vaiheessa: puutarhan kasvit on valittu kasvupaikka mielessä ja talon jokaisesta ikkunasta näkee upeita merimaisemia.

– Suunnittelin talon yhdessä kahden sisustussuunnittelijan kanssa, joten siinä on huomioitu muun muassa ilmansuunnat, joilla on valtava vaikutus valoisuuteen. Lisäksi talon jokainen neliö on tarkkaan harkittu, sillä hukkaneliöiden rakentaminen ei olisi ekologista. Avara alakerta ja isot ikkunat tuovat taloon tilan tuntua, Helena Miettinen kertoo.

Hienostuneen ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Miettinen ja Viljakainen halusivat rakentaa talonsa hirrestä, sillä se on kaikkein hiilineutraalein rakennusaine. Eristeenä on käytetty ekovillaa ja lamellihirsien väliin on laitettu pellavaa. Tarkkaan harkitut materiaalit ovat osa talon merihenkistä eleganssia. Talon värimaailman puuterinen vaaleus sopii yhteen hirren kanssa, ja talon ulkoseinien väriksi valikoitui harmaa, jotta se näyttäisi mereltä katsottuna visuaalisesti miellyttävämmältä.

– Taloon on haettu perinteisyyttä ranskalaisella twistillä! Valitsimme taloon arjen luksusta laadustaan tunnetuilta tekijöiltä, ja esimerkiksi olohuoneen sohva on tehty mittatilaustyönä taloa varten, Miettinen mainitsee.

Merimuovi saa uuden elämän sähkökalusteissa

Talossa on vältetty muovia aina kun se on ollut mahdollista, joten Villa Aurorassa on esimerkiksi käytetty kiveä tasoissa sekä puuta kattopaneeleissa ja kattolistoissa. Kun muovia kuitenkin on tarvittu, on valinnat tehty tarkkaan harkiten. Siksi talon sähkökalusteisiin valittiin Schneider Electricin ELKO Plus Ocean Plastic -sarjaa, joka on valmistettu kierrätetystä merimuovista.

– Tutustuin erilaisiin vaihtoehtoihin jo viime kesänä, ja ihastuin heti ELKOn ideologiaan! Ocean Plastic -sarjan sähkökalusteet ovat muotoilultaan tyylikkäitä, joten ne sopivat hienosti Villa Auroran muuhun designiin, Miettinen kehuu.

ELKO Plus Ocean Plastic -sarjan tuotteet ovat ensimmäisiä sähkökomponentteja, joiden näkyvät osat on valmistettu merten muoviroskasta ja muusta kierrätysmuovista. ELKO Plus Ocean Plastic -sarjaan kuuluu mustia kytkimiä, pistorasioita ja kehyksiä. Muita sähkökalusteita voi valita ELKO Plus -sarjan yhteensopivista tuotteista, kuten Miettinen ja Viljakainenkin tekivät.

– Olisimme mielellämme ostaneet kaiken Ocean Plastic -sarjasta, toivottavasti tarjonta laajenee tulevaisuudessa! Haluamme ehdottomasti, että merimuovi on mieluummin meidän seinällämme kuin meriluontoa pilaamassa, Miettinen naurahtaa.

ELKO Plus Ocean Plastic -sarjaa löytyy sähkötukkuliikkeistä ja hyvin varusteltujen rautakauppojen verkkokaupoista. Lue lisää ELKO Plus Ocean Plastic -tuotteista: https://blog.se.com/fi/kiinteistot/2023/06/hylatyista-kalaverkoista-tyylikkaiksi-sahkokalusteiksi/

