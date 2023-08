ELEKTRONINEN TANSSIMUSIIKKI ON TULLUT TAKAISIN - WEEKEND FESTIVAL STARTTASI

Kotimaiset suosikit avasivat festivaalin avauspäivän, kun päälavalla esiintyi ensin Isac Elliot, ja tämän jälkeen Sexmane. Molemmat artistit vetivät Weekend Festivalille räätälöidyn spesiaalin show’n.

Suomalaisten jälkeen päälavalla nähtiin kansainvälisten artistien vauhdikkaita esiintymisiä, joista ei pyroefekteja ja lasereita puuttunut. Steve Aoki sai yleisön tanssimaan villisti, eikä artisti pettänyt suomalaista yleisöään tälläkään kertaa, vaan tarjoili tunnusmerkiksi muodostuneen kakkushow’n.

Alan Walkerin esiintyminen oli täynnä yllätyksiä. Ensin festivaalikansa kiljui riemusta, kun lavalle hyppäsi mukaan häntä ennen esiintynyt Steve Aoki. Pian tämän jälkeen norjalainen DJ kutsui lavalle Daruden ja jokaisen tuntema Sandstorm pärähti soimaan. Esiintymisen loppupuolella yleisö yltyi raikuvaan yhteislauluun Käärijän Cha Cha Cha -remixin soidessa. Lavalla kuultiin useampaan kertaan myös tuttua suomen kieltä, kun artisti kiitteli suomalaista yleisöä loistavasta fiiliksestä.

Illan huikean tunnelman kruunasi hollantilaistähti DJ Martin Garrix. Päälavan illan viimeisen esiintyjän myötä artisti ja lavan lähes 500 valoa ja isot 50-wattiset laserit tarjoilivat show’n, joka valaisi tapahtumapuiston. Neljä kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi valittu Garrix huudatti yleisöä lukuisilla hiteillään, kuten Animals ja In the Name of Love.

Future Stagella ja CNNCT Festival Stagella nautittiin musiikin sykkeestä koko päivä. Oliver Heldensin aliaksen, Hi-Lon, uniikki soundi ja upea setti visuaalisine tehosteineen hurmasivat ja Mau P viihdytti yleisöä erikoispitkällä keikalla. D-Block & S-TE-Fan sekä Da Tweekaz räjäyttivät yleisön energisillä seteillään.

Weekend Festival palasi tänä vuonna juurilleen Espooseen, kun festivaali tuotiin takaisin synnyinsijoilleen Time Machine Edition -hengen mukaan. ”On upeaa nähdä, miten ihmiset nauttivat, ja mitä elektroninen musiikki saa heissä aikaan. Haluan kiittää meidän koko tuotanto- ja kenttätiimiä sekä viranomaisia ja yhteistyötahoja hienosta työstä. Huomiseen päivään kannattaa varautua vähintään yhtä huikealla festarimielellä, kun sääkin hellii meitä”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.

Festivaalissa esiintyvät lauantaina mm. David Guetta, Hardwell, R3HAB sekä Scooter. Festivaalin lauantaipäivälle on saatavilla enää Plus-lippuja.