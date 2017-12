Elektronisen musiikin festari, Electric Festival 2018, valtaa heinäkuussa Messukeskuksen

Helsingin festarikesä täydentyy suurella elektronisen musiikin festivaalilla, Electric Festivalilla 2018, joka järjestetään 20.–21.7. Messukeskuksessa. Electric Festivalin 2018 lavalle astuu useita maailman elektronisen musiikin huippunimiä. Tapahtuman rakentamisessa panostetaan erityisesti yleisön viihtyvyyteen ja saapumisen helppouteen.



”Electric Festival 2018 on musiikillisesti ja visuaalisesti samaa genreä kuin aiemmin tuottamani Armin Only, Colors Events, Winter Wonderland, Summer Sound Festival sekä Electric Festival 2017. On hienoa saada tuhannet kädet ilmaan ja kuulla musiikin pauhaavana Messukeskuksessa keskellä kesää”, kuvailee tapahtuman tuottaja Alex Kunnari.



Viime maaliskuussa pääesiintyjinä nähtiin jo viidesti maailman parhaaksi dj:ksi valittu megatähti Tiësto, maailman tunnetuimpia elektronisen musiikin artisteja, kuten Dash Berlin, Paul Van Dyk ja Gareth Emery, Sak Noel ja Benny Benassi. Ensi kesänä Electric Festival 2018 jatkaa yhtä vahvalla kansainvälisellä artistikattauksella.



Messukeskuksen sijainti on ainutlaatuinen ja saapuminen julkisilla liikennevälineillä, pyörillä ja autoilla on helppoa niin läheltä kuin kaukaa tuleville festivaalivieraille. Messukeskuksesta löytyy myös tasokas ja monipuolinen ravintolamaailma ja muita tärkeitä palveluita.

Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät suoraan Messukeskuksen sisäänkäynnin edessä. Messukeskuksessa on myös 4 600 pysäköintipaikkaa.

Liput tulevat myyntiin 7.12. ja jouluaattoon asti lippuja saa erityisen edullisesti: XMAS-hinta päivälipulle on 39 € (liput ovelta 75 €). Liput: www.ticketmaster.fi

Lisätiedot:

Alex Kunnari, tapahtuman tuottaja, Electric Festival 2018, p. 040 553 7187, electricfestivalfin@gmail.com

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Messukeskus, maria.mroue@messukeskus.com, p. 050 3939 4974