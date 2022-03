Elektronisen musiikin pioneeri DJ Shadow ja norjalainen punkrock-yhtye Honningbarna sekä joukko uusia artisteja viimeistelevät Kesärauhan ohjelmiston

TAMPERE TÄYTTYY TÄLLÄ VIIKOLLA TUOREESTA JA AJANKOHTAISESTA MUSIIKISTA – 70 ARTISTIN LOST IN MUSIC -FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN 7.–9.10. YMPÄRI KAUPUNKIA! 5.10.2021 14:12:29 EEST | Tiedote

Suomen suurin showcase- ja kaupunkifestivaali Lost In Music järjestetään tällä viikolla 7.–9.10. Tampereella samanaikaisesti Musiikki & Media -ammattilaistapahtuman kanssa. Monimuotoinen festivaaliohjelmisto pitää sisällään 70 artistin keikat lähes kymmenessä eri keikkapaikassa – tapahtumailtoja on yhteensä 19. Tapahtumapaikkoina toimivat Tampere-talo, Tullikamari, Olympia, Yo-talo, G Livelab, Telakka, Vapriikki, O’Connell’s ja Maanalainen. Lost In Musicin avajaistapahtumassa torstaina 7.10. Lost In Music ja Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest tuovat yhdessä Tampere-talon ison salin lavalle kotimaisen hiphopin kärkinimiä ja potentiaalisimpia tulokkaita. Kyseessä on samalla ilmiömäiseen suosioon viime vuonna “Penelope”-hitillään nousseen williamin “Boy Wonder”-albumin Tampereen levynjulkaisukeikka. Illan toisena päätähtenä esiintyy tamperelaistaustainen pop-artisti Pihlaja. Illan avaavat suuremman suosion kynnyksellä olevien Rosa Costen, Pyrythekidin ja Jambon showcase-keik