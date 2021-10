Elina Backman ehdolla ruotsalaisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Elina Backmanin esikoisromaani Kun kuningas kuolee (2020) on ehdolla Ruotsin parhaaksi käännösdekkariksi. Romaani När kungen dör julkaistiin Ruotsissa elokuussa. Sen on kääntänyt Marjut Hökfelt.

Ruotsin dekkariakatemian jakama palkinto tunnetaan myös Martin Beck -palkinnon nimellä, ja sen finalistit on valittu 230 käännösjännärin joukosta. Elina Backman on finalisteista ainoa, joka on mukana esikoisromaanilla, muiden teoksia on käännetty ruotsiksi aiemminkin. Palkinnot jaetaan 19.–20.11.2021.

Suomalaiset ottivat Kun kuningas kuolee -romaanin omakseen heti sen ilmestyttyä. Helsinkiin ja Hartolaan sijoittuva teos voitti sekä Elisa Kirjan Vuoden tulokas -palkinnon että Storytelin Vuoden äänikirja -palkinnon Jännitys ja dekkarit -kategoriassa. Romaanin oikeudet on myyty jo 15 maahan. Lisäksi Hartolassa järjestettiin Kuninkaan polulla -kävely kirjan tapahtumapaikoille, ja Escape Room Helsinki loi romaaniin perustuen pakohuonepelin Mitä tapahtui Laura Malmille?

Backmanin toinen romaani, esikoisen itsenäinen jatko-osa Kun jäljet katoavat ilmestyi Suomessa viime keväänä ja sai heti huippuarviot kriitikoilta ja kirjabloggaajilta. Esikoista kuvattiin muun muassa "jännittäväksi ja taitavasti rakennetuksi kokonaisuudeksi", kakkososaa "täysosumaksi".

Backmanin romaanit ovat myyneet yhteensä jo lähes 50 000 kappaletta kaikissa formaateissa, ja Aurora Studios kehittelee kirjoista tv-sarjaa kansainvälisille markkinoille. Saana Havas -sarjan kolmannen osan on tarkoitus ilmestyä ensi vuonna.

Elina Backman (s.1983) on helsinkiläinen dekkarikirjailija, joka työskentelee luovana johtajana media-alalla. Backman on koulutukseltaan medianomi, copywriter sekä ratkaisukeskeinen terapeutti. Saana Havaksesta kertovan dekkarisarjan lisäksi Backman on kirjoittanut Heidi Holmavuon kanssa Ratkaisematon-kirjasarjan, joka käsittelee selvittämättä jääneitä kotimaisia henkirikoksia.