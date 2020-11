Elina Hirvonen kirjoittaa Katri Helenan elämäkerran

Teos ilmestyy keväällä 2023, kun Katri Helenan ensimmäisestä levytyksestä tulee kuluneeksi 60 vuotta. Elämäkerran julkaisee Johnny Kniga.

Levytyksiä seitsemällä vuosikymmenellä, lähes kaksi miljoonaa myytyä levyä ja miltei loputtomasti tunnettuja kappaleita, joiden kautta suomalaiset ovat käsitelleet ilojaan ja surujaan. Katri Helena Kalaojan (s. 1945) ura suomalaisen musiikin eturivissä on ollut poikkeuksellinen.

Sinivalkoisen äänen takana on rikkaan elämän elänyt ihminen, joka on välittänyt musiikillaan paljon, mutta puhunut itsestään ja elämästään harkitusti. Kirjailija Elina Hirvonen sanoo tunteneensa aina sympatiaa Katri Helenan henkilöä kohtaan, vaikka ei tunne laulajaa entuudestaan henkilökohtaisesti.

”Katri Helena on koskettanut musiikillaan lähes jokaista suomalaista, mutta on samaan aikaan yksityinen henkilönä. Hän on tehnyt elämässään omanlaisiaan ratkaisuja. Hän on kiehtova ihminen, jonka elämässä ja ajatuksissa on ainekset monitasoiseen teokseen”, Elina Hirvonen pohtii.

Katri Helena kokee ajan olevan oikea hänen oman tarinansa kertomiselle. Lukijoilleen hän tahtoo välittää sen, mitä elämän kipeät ja kauniit asiat ovat opettaneet hänelle itselleen.

”Ajattelin kaikki nämä vuosikymmenet, että minun elämäntarinani on kerrottu lehtijutuissa pieninä palasina, ja se riittää. Viime keväänä havahduin ajatukseen, että haluan kertoa enemmän. Kuinka elämänkokemukset ovat vaikuttaneet ajatteluuni ja elämänymmärrykseeni ja sen, miten olen kaiken sydämessäni tuntenut”, Katri Helena sanoo.

Elina Hirvonen (s. 1975) on kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvien tekijä. Häneltä on julkaistu yhteensä neljä romaania. Hirvosen esikoisromaani Että hän muistaisi saman oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Hänen teoksiaan on käännetty yli kymmenelle kielelle.

Johnny Kniga on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.