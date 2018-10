Elina Pienimäki Aallon Groupin toimitusjohtajaksi

Aallon Group Oy Lehdistötiedote julkaisuvapaa: 29.10.2018 kello 14.00

Aallon Group Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Elina Pienimäki (39). Elina Pienimäellä on vankka kokemus taloushallinnon sekä talous- ja liiketoimintajohdon tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Ahlsell Oy:n talousjohtajana ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n talousjohtajana sekä väliaikaisena toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Elina Pienimäki on kauppatieteiden maisteri. Hän on suorittanut myös KHT- ja KLT-tutkinnot.

Elina Pienimäki aloittaa toimitusjohtajana 29.10.2018. Aallon Group Oy:n hallitus on valinnut Tapani Aallon hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen puheenjohtaja Tomi Pienimäki siirtyy hallituksen jäseneksi. Kukin Aallon Group Oy:n tytäryhtiö jatkaa toimintaansa kuten ennenkin ja kunkin tytäryhtiön johto jatkaa tehtävissään.

Elina Pienimäki: ”Olen erittäin iloinen mahdollisuudesta vaikuttaa tilitoimistomarkkinan kehitykseen Suomessa Aallon Groupin toimitusjohtajana. Yhdessä osaavan henkilöstön kanssa viemme yhtiötä eteenpäin ja vahvistamme jalansijaamme tarjoamalla asiakkaillemme laadukasta talouden huolenpitoa.”

Tapani Aalto: ”Viiden perheyrityksen yhteen liittäminen tulee edellyttämään tehokasta ja ihmisen huomioon ottavaa johtoryhmätyöskentelyä. Tarkoituksemme on kehittää parhaita käytäntöjä alallamme ja saattaa ne kasvavan konsernimme kaikkien yksiköiden käyttöön. Tämä edellyttää toimitusjohtajalta taloushallinnon substanssiosaamisen lisäksi kokemusta johtotehtävistä suuremmissa yhtiöissä. Uskon, että Elina täyttää nämä vaatimukset ja tulee menestymään konsernimme toimitusjohtajana.”

Viisi omalla alueellaan merkittävää tilitoimistoa allekirjoittivat elokuussa sopimuksen yhdistymisestä. Yhtiöt muodostivat yhdessä Aallon Group Oy:n, josta tulee yksi alan suurimmista toimijoista Suomessa. Yhdistymisessä muodostuvassa konsernissa työskentelee noin 200 ihmistä kymmenellä paikkakunnalla ja sen liikevaihto on noin 13,5 miljoonaa euroa. Yhtiö selvittää mahdollisuutta hakea listautumista First North -markkinapaikalle vuoden 2019 aikana.

