Elina Sojonen johtavaksi asiantuntijaksi Akavaan

Valtiotieteiden maisteri Elina Sojonen on valittu koulutuspolitiikan johtavaksi asiantuntijaksi pääasiallisina vastuualueinaan jatkuva oppiminen ja ammattikorkeakoulupolitiikka. Tehtävä kuuluu Akavan vaikuttamisen toimintoon.

Elina Sojonen on työskennellyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä, vastuullaan koulutuksen kehittäminen ja vetovoima. Vuosina 2009–2017 hän työskenteli Vihreiden eduskuntaryhmässä poliittisena sihteerinä vastuualueinaan erityisesti koulutuspolitiikka sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka.



– Jatkuva oppiminen on suomalaisen koulutuksen seuraava suuri muutos, joka vertautuu laajuudessaan peruskoulu-uudistukseen. Suomessa tarvitaan jatkuvan oppimisen järjestelmä, joka on joustava ja monimuotoinen. Odotan jo innolla, että pääsen mukaan toteuttamaan tätä muutosta, Sojonen sanoo.



– Osaaminen ja koulutuspolitiikka ovat Akavan vaikuttamistoiminnan ytimessä. On hienoa, että Elina Sojonen tuo uutta osaamista Akavaan ja vahvistaa nykyistä asiantuntemustamme koulutuspolitiikassa, toteaa johtaja Pekka Piispanen.



Elina Sojonen aloittaa Akavassa 14. tammikuuta.