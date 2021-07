Elina Tiainen VaLePan toimitusjohtajaksi

VaLePa ry on sastamalainen lentopalloseura, jonka edustusjoukkue pelaa Lentopallon Mestaruusliigassa. VaLePan voittamat kuusi Suomen mestaruutta ajoittuvat vuosiin 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 ja 2021. SM-hopealle VaLePa on pelannut vuosina 2011 ja 2016 ja SM-pronssille neljästi 1992, 2008, 2013 ja 2015. Vuonna 1978 perustettu seura on pelannut liigatasolla 80-luvulta lähtien. Kausi 2020–2021 on seuralle 31. ylimmällä sarjatasolla. Euroopan seurakilpailuissa VaLePa on esiintynyt kaikilla kolmella tasolla. Nykymuotoisen Mestarien liigan lohkovaiheeseen se selviytyi syksyllä 2017 ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaisena miesjoukkueena.