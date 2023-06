Elina Tikkakoski siirtyy Creative Technologyn Tampereen toimipisteen johtajaksi

Elina Tikkakoski on ansioitunut ammattilainen, jolla on laaja-alainen tausta tapahtumien parissa. Kolme menestyksekästä vuotta Nokia Arenan myyntijohtajana ja hänen aiempi työkokemuksensa myyntipäällikkönä Turun Logomolla antavat hänelle loistavan perustan johtaa CT:n Tampereen toimintaa. Vahva kokemus suurtapahtumista ja erilaisista tapahtumapaikoista, sekä hänen syvällinen myynnillinen osaamisensa tarjoavat CT:lle arvokasta asiantuntijuutta.

”Otan uuden pestin vastaan suurella innolla ja kiitollisena tästä luottamuksesta. Tampere ja sen tapahtumateollisuus ovat suuressa nosteessa, ja haluammekin koko Tampereen tiimin voimin olla siivittämässä tätä nousukiitoa entisestään - niin messujen, yritystapahtumien kuin muidenkin suurtapahtumien kautta. Oma taustani eri tapahtumataloissa on tuonut kaupallista näkemyksellisyyttä, vahvaa tapahtumaliiketoiminnan osaamista ja laajat verkostot, näistä on varmasti hyötyä tässäkin bisneksessä. CT:llä puolestaan on vahva ja monipuolinen osaaminen elämysten toteuttamisessa niin Tampereella kuin kansainvälisestikin, joten on mahtavaa päästä kehittämään uusia avauksia vanhojen ja uusien yhteistyötahojen kanssa ammattitaitoisen tiimin kanssa.”

- Elina Tikkakoski, Operations Manager Tampere, CT Finland

Tampereen asema vaikuttavana tapahtumakaupunkina kasvaa entisestään. Uusi areena ja kehittyvä kaupunki tuovat alueelle monipuolisesti uusia tapahtumia, mukaan lukien messuja. Tampereen Messu- ja Urheilukeskusken kanssa samassa rakennuksessa sijaitseva Creative Technology on aivan toiminnan ytimessä. Messujen ja tapahtumien teknisenä toimittajana Creative Technology tunnistaa Tampereen suuren kasvupotentiaalin, ja Elina on taustallaan oikea henkilö kehittämään kaupungin tapahtuma-alaa eteenpäin.

”Sen lisäksi, että Elina vastaa osaamiseltaan tarpeitamme, sopii hän myös persoonaltaan, arvoiltaan ja johtamistyyliltään täydellisesti tiimiimme. Työn laatu, yhteistyö ja rehellisyys yli kaiken ovat tärkeimmät periaatteemme, ja Elinan johdolla saamme taattua, että Tampereella toimivat jatkossakin alan parhaat tekijät.”

- Jarno Uusitalo, Managing Director, CT Finland