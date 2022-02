Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: 42 omakotitonttia arvotaan hakumenettelyllä

Kaupunki järjestää arvontaan perustuvan tonttien hakumenettelyn. Arvonnassa ovat etusijalla espoolaiset hakijat eli ne, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta on 1.1.2022 lähtien ollut Espoo.

Luovutettavia tontteja on Kauklahdessa, Kurttilassa, Lintuvaarassa ja Laaksolahdessa. Ne ovat pinta-aloiltaan 547–1100 neliömetriä ja rakennusoikeuksiltaan 150–303 kerrosneliömetriä.

Aluevaraukset Espoon Asunnoille ja Fortum Power and Heat Oy:lle

Jaosto päätti varata Espoon Asunnot Oy:lle Niittykummusta alueen asuntorakentamisen suunnittelua varten 28.2.2023 saakka. Varaus edesauttaa osaltaan monipuolisen asuntojakauman toteutumista Niittykumpuun.

Alueen varaus Espoon Asunnot Oy:lle toteuttaa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen tavoitetta, jonka mukaan Espoon asuntotuotannosta vähintään 20 prosenttia on valtion tukemia tavallisia 40 vuoden korkotukilainalla toteutettuja asuntoja tai erityisryhmien asuntoja.

Lisäksi jaosto varasi Fortum Power and Heat Oy:lle Nuijalasta alueen lämpölaitoksen suunnittelua varten 31.12.2022 saakka. Hanke tulisi palvelemaan alueen lämmöntuotannossa ja olisi kiertotalouden edistämisen kannalta hyödyllinen. Hanke tukee Espoon kaupungin kaukolämmön tuotantoon liittyvää hiilineutraaliustavoitetta.

Varattava alue on pinta-alaltaan noin 5 749 neliömetriä ja se on tällä hetkellä vuokrattu lyhytaikaisella maanvuokrasopimuksella peltokäyttöön. Voimassa olevassa kaavassa alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Fortum Power and Heat Oy:n hankkeen sijoittuminen alueelle edellyttää asemakaavamuutosta.

Muut asiat

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kävi kokouksessaan keskustelua eteläisen Keilaniemen kehittämisestä sekä alueen suunnitteluvarauksista. Jaosto käsittelee eteläisen Keilaniemen kehittämisen jatkoa kokouksessaan 2.5.2022.

Keilaniemen ajankohtaisten asioiden lisäksi jaosto kuuli selostuksen Niittykummun tilannekatsauksesta.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

