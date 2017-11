Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Hatsinanpuiston asemakaavasuunnittelu käyntiin

Hatsinanpuiston liike- ja liikuntakeskuksen kokonaissuunnitelman tavoitteena on tiivistää ja eheyttää Leppävaaran keskustaa sekä edistää Raide-Jokerin varren maankäytön kehittämistä. Alueelle on tulossa työpaikkoja, palveluja ja asumista.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta viimeistelemään Hatsinanpuiston asemakaavan NCC Property Development Oy:n suunnitteluvarauksen perusteella laaditun asemakaavaehdotuksen pohjalta. Lautakunta käsittelee asemakaavaehdotusta 8.11.2017. Asemakaavaehdotus vastaa suunnitteluvaraukselle asetettuja toiminnallisia ja kaupunkirakenteellisia tavoitteita. Asemakaavan yksityiskohdat ovat kaupungin hallinnon tehtäväjaon mukaisesti lautakunnan päätettävissä.

Suunnitteluvarauksen tekijän, NCC Property Development Oy:n laatima Hatsinanpuiston liike- ja liikuntakeskuksen kokonaissuunnitelman tavoitteena on tiivistää ja eheyttää Leppävaaran keskustan kaupunkikuvaa ja kaupunkirakennetta sekä edistää Raide-Jokerin varren maankäytön kehittämistä. Suunnitelman mukaisella ratkaisulla lisätään työpaikkoja, palveluita ja asumista hyvän joukkoliikennepalvelun tuntumassa ja jäsennetään viherympäristöä keskustamaisena ja viihtyisänä julkisena tilana.

Hatsinanpuiston liiketilatarjonnasta on tavoitteena rakentaa suurten erikoiskaupan yksiköiden kokonaisuus, joka täydentää kauppakeskus Sellon tarjontaa Leppävaaran alueella. Hankekehittäjä NCC Property Development Oy on ilmoittanut, että alueeseen kohdistuu aktiivista kysyntää kaupallisten toimijoiden taholta. Hankkeella on alustavia sopimuksia isojen kaupallisten toimijoiden kanssa – niin kaupantilojen kuin hotellinkin osalta.

Varausalueelle suunnitellaan noin 100 000 k-m²:n suuruista monipuolista kokonaisuutta sisältäen toimistotilaa noin 43 000 k-m², liiketiloja noin 21 000 k-m², liikunta- ja vapaa-ajantiloja noin 9 000 k-m², asuntorakentamista noin 16 000 k-m² ja hotellitilaa noin 10 000 k-m². Aluetta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2016, ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyn 2017 aikana.

Hatsinanpuiston kehittäminen on osa Leppävaaran keskus -visiota

Leppävaara on tunnettu seudullisesti hyvästä liikenteellisestä saavutettavuudesta, sekoittuneesta kaupunkirakenteesta ja hyvistä palveluista. Tavoitteena on säilyttää Leppävaara toiminnallisesti parhaana Suur-Helsingin aluekeskuksena. Tämän saavuttamiseksi Leppävaaran keskustasta on laadittu keväällä 2017 Leppävaaran keskus ‑visio.

Vermonniityn rakentuminen ja muu Vermon tuleva kehittäminen siirtää Leppävaaran kaupunkirakenteellista painopistettä merkittävässä määrin Perkkaalle.

Suunnitteluvaraus Keilaniemessä metroaseman vieressä sijaitsevaa toimistorakennusta varten

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata NCC Property Development Oy:lle Keilaniemestä toimistorakennusoikeuden hankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten. Toimistorakennuksen rakennusala sijaitsee metroaseman vieressä tulevasta Otasolmun eritasokiertoliittymästä Keilaniemeen johtavan Keilaporttikadun varrella. Rakennusalasta osa on ulokkeella Kehä I:n puistokannen alueella. Korttelissa on neljä asuintornitonttia ja toimistorakennuksen rakennusala sijaitsee korttelin pohjoisosassa. Korttelin kahden eteläisimmän asuintornin tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimukset, kahta pohjoisinta asuintornitonttia ei ole tällä hetkellä varattu.

Jaosto edellytti, että varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yhteiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kaupungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

Lisäksi jaosto teki erillisen päätöksen: Jotta tämä ja muut asemakaavat ja rakennukset eivät toteutuisi toisistaan erillisinä ja estäisi mahdollisimman hyvän alueellisen kokonaisuuden kehittymisen tulevien vuosikymmenten aikana jaosto edellyttää, että sen päätettäväksi valmistellaan pikaisesti Keilaniemen alueen kokonaisvisio ja vaiheittaisen toteuttamisen suunnitelma aikatauluineen siten, että strategiset tavoitteet kyetään saavuttamaan ja Keilaniemi kytkeytyy luontevalla tavalla Otaniemeen ja Tapiolaan.

