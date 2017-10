Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Heikintorin kehittäminen käyntiin

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kehottaa teknistä ja ympäristötointa käynnistämään Tapiolan Heikintorin ja sen ympäristön kehittämisen ja maankäytön suunnittelun.

Heikintori Oy:n pääomistaja Citycon Finland Oy on esittänyt Heikintorin kauppiastavarataloa koskevan kehityssuunnitelman, lisäksi Heikintorin kehittämisen rinnalla luodaan edellytyksiä myös Kulttuuriaukion ympäristön sekä Länsituulenaukion kehittämiselle korkeatasoiseksi ja eläväksi jalankulkuympäristöksi.

Heikintori uudistetaan edelleen pääosin kaupalliseksi keskukseksi, johon tulee myös päivittäistavarakaupan tiloja. Heikintori ja sen läpi kulkeva Tapionraitti uudistetaan ja selkeytetään alkuperäiseen arkkitehtoniseen asuunsa purkamalla pois aikojen kuluessa lisättyjä rakenteita. Pysäköintitalo puretaan pois ja sen tilalle tulee asuinrakennus. Myös Heikintorin päälle Kauppamiehentien puoleiselle sivulle tulee uutena kerrostumana asuinosa. Huoltoliikenne järjestetään uudelleen ja Länsituulenaukio saadaan vapautettua puistomaiseksi aukiotilaksi. Heikintorin uudistamiselle pyritään luomaan kaavalliset edellytykset vuoden 2018 loppuun mennessä.

Heikintori on valmistunut vuonna 1968 ja pysäköintitalo vuonna 1978. Heikintori oli Suomen ensimmäinen kauppiastavaratalo. Heikintori kuuluu Tapiolan rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ns. Ervin keskukseen. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1975. Heikintori ei ole tällä hetkellä merkitty asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Käytännössä Heikintorin asema Tapiolan kulttuuriympäristössä on merkittävä.

Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkovalmistelu

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin suunnittelu- ja toteuttamismahdollisuuksista ja ‑periaatteista neuvotellaan hakumenettelyssä saatujen ilmoittautumisten perusteella Espoon Tennistuki ry:n, Esport Arena Oy:n ja Esport Honka Oy:n muodostaman Esport-yhteisön sekä SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa niin, että suunnitteluvarauksen jatkoesitys tuodaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelyyn viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Jatkovalmistelussa on syytä arvioida, miten urheilupuiston tavoitetason saavuttamiseksi voidaan ottaa mukaan myös muissa hakumenettelyyn ilmoittautumissa olevaa erityisosaamista, kuten esimerkiksi operaattoritoiminta hyvään terveyteen ja liikuntaan kohdistuvaksi yritysten ja yhteisöjen kasvualustaksi ja palveluklusteriksi sekä esimerkiksi katetun jalkapallostadionin toteuttaminen.

Urheilupuistoon kaavaillulle jalkapallostadionille haettiin toteuttajaa huhtikuussa julkaistulla ilmoituksella. Kaupungin tavoitteena oli löytää taho, joka kehittää, suunnittelee, rakentaa ja rahoittaa Tapiolan urheilupuistoon jalkapallostadionin (noin 6 000 katsojapaikkaa) ja siihen liittyvät mahdolliset muut tilat ja järjestää toteutettavan kokonaisuuden toiminnalle toimintaperiaatteet ja hallintomallin. Jalkapallostadionin ja siihen toiminnallisesti liittyvien muiden tilojen kehittäminen ja suunnittelu ovat osa kaupungin johdolla tapahtuvaa koko urheilupuiston kehittämistä siten, että alueella syntyy palveluita ja liiketoimintaa jotka yhdessä liikunnan ja urheilun kanssa muodostavat vahvan terveys- ja hyvinvointiklusterin.

Jalkapallostadionin kehittäminen tapahtuu rinnan Tapiolan urheilupuiston kokonaissuunnitelman kehittämisen ja osayleiskaavan laadinnan kanssa. Kaupunki järjesti 10.10.2017 kaikille avoimen ideapajan, jossa ideoitiin Tapiolan urheilupuiston ja sen lähialueen tulevaisuutta. Toinen ideapaja järjestetään tammikuussa 2018.

--

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi kaupunkimarkkinoinnin perusteet kokouksessa tehdyin täydennyksin.

Suunnitteluvarausta Espoon Jääurheilun Tuki ry:lle (ent. Espoon Kiekkoilun Tuki ry) Matinkylän urheilupuistosta päätettiin jatkaa. Päätöstä täydennettiin seuraavasti: Kaupunki kiinnittää varauksenhakijan huomiota jäähdytysjärjestelmän turvallisuus- ja ympäristötekijöihin. Hiilidioksiditeknologian käyttö kylmäaineratkaisuissa on nopeasti levinnyt, mm. Ruotsissa sitä käytetään uusissa jäähalleissa.

Hatsinanpuiston liike- ja liikuntakeskuksen suunnitteluvarauksen tilannekatsaus siirrettiin käsiteltäväksi elinkeino- ja kilpailukykyjaoston ylimääräisessä kokouksessa 6.11.2017.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.