Elinkeinoelämän luottamus laski selvästi elokuussa

Teollisuusyritysten luottamus laski elokuussa. Saldolukema oli +2, kun edelliskuun lukema oli +5. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus nousi elokuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -16 pistettä, mikä on viisi pistettä enemmän kuin heinäkuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski elokuussa. Saldolukema oli +2 pistettä, joka on seitsemän pistettä vähemmän kuin tarkistettu lukema heinäkuussa. Luottamus on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski elokuussa paljon edelliskuusta. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -19, kun tarkistettu saldoluku oli heinäkuussa -3. Luottamusindikaattori on nyt selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

”Valitettavasti merkkejä paremmasta ei ole vieläkään nähtävissä. Euroopassa käynnissä oleva sota, voimakas energian hintojen nousu sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat ilmiöt heijastuvat negatiivisesti myös talouteen. Keskeisimmän vientimarkkinan vaikeudet alkavat heijastua Suomessakin, eritoten teollisuudessa”, Pakarinen toteaa.

Luottamusindikaattori, elokuu 2022

Luottamusindikaattorin tulokset animaationa

