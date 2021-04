Elinkeinojaosto käsitteli innovaatiorahaston vaikuttavuutta

Jaa

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan maanantaina 26.4. kaupungin innovaatiorahaston vaikuttavuudesta tehdyn arvioinnin tuloksia.

Helsingin innovaatiorahaston käytöstä päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ja sen varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Arviointiraportin mukaan innovaatiorahasto on merkittävä rahoitusinstrumentti, jolla on vahvistettu Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Rahaston käytön periaatteet ja sen avulla toteutetut hankkeet ovat linjassa kaupunkistrategian sekä elinkeinopolitiikan tavoitteiden kanssa. Rahasto on merkittävällä tavalla edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista. Konkreettisimmat vaikutukset ovat hankkeilla, joissa on selkeät temaattiset fokusalueet (esimerkiksi terveys tai älykaupunki) ja kohderyhmät.

Arviointiraportti sisältää myös kritiikkiä siitä, että rahoituksen käytön periaatteet ja niiden painotusten välinen suhde ovat osittain epäselvät niin rahoituksen hakijoille kuin rahoittajillekin. Rahastolla ei myöskään ole selkeitä tulostavoitteita ja seurantaindikaattoreita, joiden avulla sen kokonaistuloksellisuutta tai -vaikuttavuutta voisi seurata. Arviointiraportti ehdottaa innovaatiorahaston roolin selkeyttämistä ja rahoituksen periaatteiden täsmentämistä.

Innovaatiorahaston arviointiraportin tekivät KPMG Oy Ab ja 4Front Oy. Elinkeinojaosto merkitsi arvioinnin tiedoksi.

Lisäksi elinkeinojaosto käsitteli muutamien hankkeiden rahoitusta innovaatiorahastosta myönnetyillä varoilla. Tarkemmat tiedot perusteluineen löytyvät kokouksen päätöstiedotteesta.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 17.5.2021.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

