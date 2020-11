Elinkeinojaosto käsitteli kaupungin kehitys- ja kokeilualustoiminnan tilannekatsauksen

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli kokouksessaan maanantaina 23.11. yrityksille suunnatun kehitys- ja kokeilualustoiminnan tilannekatsauksen.

Kaupunkistrategiassa 2017–2021 linjataan, että koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle.

Tilannekatsauksen mukaan elinkeino-osasto on vuosina 2019-2020 toteuttanut noin 90 kokeilua yritysten ja muiden kumppaneidensa kanssa. Kuluvana vuonna on koronaepidemiasta huolimatta järjestetty kuusi innovaatiohaastetta tai kokeiluhakukierrosta. Lisäksi on toteutettu useita yksittäisten yritysten aloitteesta lähteneitä kokeiluja. Elinkeino-osaston ohella kaupungin toimialat, yhtiöt, liikelaitokset sekä Forum Virium Helsinki ovat toteuttaneet runsaasti kokeiluja. Kokeiluja toteutetaan usein myös edellä mainittujen. toimijoiden yhteistyönä.

Eniten on järjestetty yrityksille suunnattuja innovaatiohaasteita ja kokeiluhakukierroksia, jotka ovat perustuneet kaupungin ja loppukäyttäjien tarpeisiin. Kokeilut ovat liittyneet muun muassa älyliikenteeseen, oppimisympäristöihin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä cleantechiin ja kiertotalouteen. Lisäksi kaupungin ja sen kumppanien alustoilla on testattu älykaupunkiratkaisujen sekä uusien, murrosteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia (IoT, 5G, tekoäly).

Kokeilutoiminnassa on hyödynnetty runsaasti ulkoista projektirahoitusta ja erityisesti EU-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto, Horizon 2020 ym.). Lisäksi on hyödynnetty kaupungin innovaatiorahaston rahoitusta.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Elinkeinojaosto käsitteli myös kaupungin brändikonseptin ja markkinointistrategisten linjausten tilannekatsausta ja merkitsi sen tiedoksi.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti vuoden 2021 kevätkauden kokousajoista. Keväällä 2021 elinkeinojaosto kokoontuu maanantaisin 15.2., 29.3., 26.4., 17.5. ja 7.6..

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 7. joulukuuta 2020.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

