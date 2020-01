Elintarvikealan vuosi käynnistyy ensimmäistä kertaa viennin viikolla ja juuri julkaistun vientipolun voimalla!

Yksi suomalaisen elintarvikealan keskeisimmistä haasteista on kotimarkkinakeskeisyys, joka viennin viikolla halutaan murtaa. MTK ja Aava & Bang Oy:n Iskussa maailmalle -kasvuohjelma ovat mallintaneet elintarvikealan vientipolun yritysten kasvun moottoriksi. 14.1. julkaistavalla vientipolulla halutaan selkeyttää monivaiheista viennin kokonaisuutta. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia korostava viikko huipentuu 17.1. käynnistyviin Grüne Woche -messuihin Saksassa.

Suomalaisella elintarvikealalla on paljon vahvuuksia kansainvälistymistä ajatellen. Viennin kokonaisprosessi on kuitenkin monivaiheinen ja epäselvyys askelmerkeistä sekä auttavista tahoista on hidastanut vientiin ryhtymistä ja viennissä onnistumisen mahdollisuuksia.

MTK ja Aava & Bang Oy:n Iskussa maailmalle -kasvuohjelma ovat mallintaneet ensimmäistä kertaa viennin kokonaisuuden selkeäksi, visuaaliseksi ja mahdollisuuksia avaavaksi työkaluksi. –Vientipolku auttaa yrityksiä konkretisoimaan viennin askelmerkkejä sekä saamaan viennistä konkreettisia euroja. Polku on mallinnettu sellaiseksi, että se auttaa myös pidemmällä olevia yrityksiä kirkastamaan omaa toimintaansa, sanoo MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.

–Pilotoinnista saatujen palautteiden pohjalta vientipolku tuo lisäarvoa erityisesti viennin eri vaiheiden selkeyttämiseen. Kokonaiskuvan ymmärtäminen tuo ryhtiä yrityksen viennin johtamiseen ja siten nopeuttaa etenemistä, painottaa Aava & Bangin liiketoimintajohtaja Vilja Laaksonen.

Tällä hetkellä vain 13-14 % suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja näilläkin yrityksillä viennin osuus liikevaihdosta on keskimäärin 5-10 %. Vientiviikon tavoitteena on vahvistaa suomalaisten elintarvikealan yritysten viennin mahdollisuuksia ja roolia kansainvälisillä markkinoilla. Vientiviikolla juhlistetaan näitä teemoja ja nostetaan esiin isoja ja pieniä viennin onnistumisia. Jokainen avattu ovi maailmalle on uusi viennin mahdollisuus.

Vientipolun löydät täältä ja se täydentyy maaliskuussa Iskussa maailmalle Grow Global -tapahtumassa julkaistavalla videolla.

Lisätietoja

Thimjos Ninios, vientijohtaja MTK, +358 45 264 7131

Mikaela Vuorisalmi, Projektikoordinaattori, RuoKasvu-hanke, +358 50 470 7982

Vilja Laaksonen, Liiketoimintajohtaja, Aava & Bang Oy, +358 50 347 2299