Elintarvikkeiden hintaneuvotteluja on syytä lykätä

MTK:n johtokunta vaatii elintarviketeollisuudelta selkärankaa. Tulevan satokauden tilanne ja kotieläintuotannon kustannukset eivät ole vielä tiedossa, joten loppusyksyn hintoja on mahdoton antaa niin maataloustuotteille kuin niiden jalosteille. Koronapandemian poikkeustilanteessa kaupan pitää myöhäistää syksyn hintojen ja valikoimien antamisen aikataulua siten, että ne ilmoitetaan vasta tulevan kesän satotilanteen ja tuotantopanosten hintamuutosten selvittyä.

MTK:n johtokunta on huolestunut elintarvikemarkkinoiden sujuvuudesta – ja aiheesta. Elintarviketeollisuus neuvottelee parhaillaan syksyn tuotteiden hinnoista vähittäiskaupan kanssa, joskin osa hinnoista on jo lyöty lukkoon.

- Pitkälle tulevaisuuteen ylettyvien sopimusten tekeminen on nyt riskialtista, koska markkinakehityksen ennustaminen on vaikeaa. Viljelijät eivät vielä tiedä, mitä saavat kylvettyä tai istutettua, joten hintojen antaminen syksyksi on mahdoton ajatus. Koko sektorin kannalta olisi nyt hyödyksi, jos hinnoittelukäytännöissä alettaisiin jatkossa huomioimaan satotilanne, sillä valtaosa Suomenkin elintarviketeollisuudesta toimii kotimaisen raaka-aineen varassa, huomauttaa MTK:n johtokunta.

Tuottajahinnat ovat tällä hetkellä jäsenillemme konkreettisimmin näkyvä asia koronaepidemiaan liittyvässä menekkikeskustelussa. Erityisesti tämä näkyy kotieläintuottajien keskuudessa. Tuottajat odottavat jopa hintojen nousua, ja mahdollinen tuottajahinnan lasku on tässä tilanteessa vaikeasti ymmärrettävä. Käytännössä teollisuus ei pysty reagoimaan alkutuotannon kustannusten nousuun, jos hinnat lyödään vähittäiskaupan kanssa lukkoon jo nyt. Tilannetta vaikeuttaa erityisesti pidemmälle jalostettujen tuotteiden menekin muutokset.

- Nyt tarvitaan teollisuudelta ryhtiä neuvotteluissa vähittäiskaupan kanssa, jotta yksittäiset viljelijät eivät taas jää mahdollisen markkinakriisin maksajiksi. Tästä on paljon karvaita kokemuksia viime vuosilta, muistuttaa MTK:n johtokunta.

Samaan aikaan maatalouden tuotantopanoksissa on havaittavissa voimakasta hintojen nostamisen painetta. Valkuaispulaa on jo nyt näköpiirissä ja markkinahäiriöitä on luvassa, mikäli valtioiden rajat menevät kiinni, eivätkä valkuaiskasvit ja viljat pääse merkittävistä tuottajamaista markkinoille. Jotkut valtiot ovat systemaattisesti nostaneet elintarvike- ja rehuraaka-aineiden varastotasojaan pandemian pitkittyessä. Satoennusteet merkittävissä rapsintuottajamaissa ovat myös heikohkoja. Kaikki nämä seikat vaikuttavat erityisesti kotieläinsektorimme toimintaan.

- Omavaraisuuden turvaamisen kannalta olisi tärkeää huolehtia, että elintarvikemarkkinat avaavat keskustelun uusista kaupankäymisen tavoista. Se olisi koko elintarvikesektorin etu, että pääsemme koronapandemiasta yli ilman merkittäviä kannattavuushäiriöitä, MTK:n johtokunta muistuttaa.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167

maatalousjohtaja Johan Åberg, MTK, 040 523 3864