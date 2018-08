Elintarvikkeita ostetaan kotiin aiempaa vähemmän

Kotitalouksien kulutusmenot kotiin ostettuihin elintarvikkeisiin ovat vähentyneet vuonna 2016 verrattuna vuoden 2012 Kulutustutkimukseen. Kun myös ulkona syömisen kustannukset ovat kasvaneet, monien elintarvikkeiden hankintamäärät henkilöä kohden ovat pienentyneet, ilmenee Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksestä.

Pitkän aikavälin kehityslinjat (1966–2016) elintarvikkeiden kulutuksessa ovat jatkuneet selvimmin maidon, perunoiden, jauhojen ja sokerin kulutuksen vähenemisenä. Myös punaista lihaa kulutetaan yhä aiempaa vähemmän, kun taas broilerin lihaa ostetaan yhä enemmän. Broileria syödään 12 kiloa henkilöä kohden vuodessa, mikä on lähes yhtä paljon kuin sian- ja naudanlihaa, joita syödään yhteensä 13 kiloa vuodessa.

Kasviproteiinituotteiden kulutus on edelleen vaatimatonta, mutta niiden keskimääräinen kulutus henkilöä kohden on kymmenkertaistunut vuosien 2012 ja 2016 välillä 200 grammaan vuodessa.

Tuoreiden hedelmien, marjojen ja kasvisten pitkään jatkunut kasvu on hieman taittunut ja tasaantunut (hedelmät 49 kg, marjat 13 kg ja kasvikset 54 kg/hlö vuonna 2016). Pitkällä aikavälillä (1966–2016) tuoreiden hedelmien kulutus on kasvanut noin kaksinkertaiseksi.

- Kasvu-uralla olleiden jugurttien sekä valmisruokien kulutus on taittunut lievään laskuun, kun taas juuston ja rahkan kulutus on edelleen lisääntynyt, sanoo projektisuunnittelija Kristiina Aalto Helsingin yliopistosta.

Raportin aineistona on Tilastokeskuksen vuoden 2016 Kulutustutkimuksen elintarvikkeiden määräaineisto. Raportissa tarkastellaan elintarvikkeiden määrällisiä kulutusmuutoksia henkilöä kohden kotitalouksien keskiarvokulutuksen perusteella. Se on jatkoa aikaisemmille Kuluttajatutkimuskeskuksen raporteille, joissa on käsitelty elintarvikkeiden kulutusmuutoksia kotitalouksissa.

Selvitys ja sen laskelmat on tehty Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus -hanketta (2016–2019).

