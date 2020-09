Elinvoima ja elonkirjo ytimessä kuntien selviytymisessä korona-ajassa

Avoimen lähdekoodin työkaluilla parempia päätöksiä 10.9.2020 07:31:00 EEST | Tiedote

Työkaluja päätöksenteon tukemiseen on kehittänyt Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen ryhmineen. Ne on tarkoitettu ristiriitaisten tavoitteiden samanaikaiseen optimointiin. Tällainen monitavoiteoptimointi on käytännössä parhaan mahdollisen kompromissin etsimistä.